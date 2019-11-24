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تعزيز أداء ٣٣ نافورة وشلالاً مائياً في ميادين وحدائق الطائف

تحسيناً للمشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة

عززت أمانة الطائف جهود تحسين المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة من خلال تنفيذ خطة عمل ميدانية لصيانة وتشغيل النوافير والشلالات المائية، ضمن برامج الصيانة الدورية للمرافق البلدية، واستمرار أعمال معالجة التشوه البصري وفق توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي خلال جولته الأخيرة على محاور العمل الجارية بأنحاء المحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة للحدائق والتجميل، أن أعمال الصيانة شملت النوافير بمداخل ومخارج المدينة وبالميادين وبالمنتزهات والحدائق؛ لرفع جودة أداء تلك المرافق، وشملت أعمال الصيانة فحص تمديدات شبكة المياه والمضخات والمرشات والإنارة ووسائل السلامة والسياج المحيط بها والتمديدات الكهربائية، وتغيير التالف منها، وشمل البرنامج صيانة أكثر من ٣٣ نافورة وشلال بمواقع مختلفة من المدينة.

وبينت الأمانة أنها تعمل على تشغيل النوافير والشلالات بما يعزز المظهر الجمالي للمدينة، وتساهم في تحسين المشهد الحضري.

وأشارت إلى استمرار برامج الصيانة الشاملة والتي تشمل كافة المرافق الترفيهية والخدمية بالطائف والضواحي، والاستفادة من فصل الشتاء في دعم خطة التحسين والتجميل والصيانة الشاملة للمرافق العامة .

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تعزيز أداء ٣٣ نافورة وشلالاً مائياً في ميادين وحدائق الطائف
سبق

عززت أمانة الطائف جهود تحسين المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة من خلال تنفيذ خطة عمل ميدانية لصيانة وتشغيل النوافير والشلالات المائية، ضمن برامج الصيانة الدورية للمرافق البلدية، واستمرار أعمال معالجة التشوه البصري وفق توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي خلال جولته الأخيرة على محاور العمل الجارية بأنحاء المحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة للحدائق والتجميل، أن أعمال الصيانة شملت النوافير بمداخل ومخارج المدينة وبالميادين وبالمنتزهات والحدائق؛ لرفع جودة أداء تلك المرافق، وشملت أعمال الصيانة فحص تمديدات شبكة المياه والمضخات والمرشات والإنارة ووسائل السلامة والسياج المحيط بها والتمديدات الكهربائية، وتغيير التالف منها، وشمل البرنامج صيانة أكثر من ٣٣ نافورة وشلال بمواقع مختلفة من المدينة.

وبينت الأمانة أنها تعمل على تشغيل النوافير والشلالات بما يعزز المظهر الجمالي للمدينة، وتساهم في تحسين المشهد الحضري.

وأشارت إلى استمرار برامج الصيانة الشاملة والتي تشمل كافة المرافق الترفيهية والخدمية بالطائف والضواحي، والاستفادة من فصل الشتاء في دعم خطة التحسين والتجميل والصيانة الشاملة للمرافق العامة .

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
07:28 PM

تعزيز أداء ٣٣ نافورة وشلالاً مائياً في ميادين وحدائق الطائف

تحسيناً للمشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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عززت أمانة الطائف جهود تحسين المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة من خلال تنفيذ خطة عمل ميدانية لصيانة وتشغيل النوافير والشلالات المائية، ضمن برامج الصيانة الدورية للمرافق البلدية، واستمرار أعمال معالجة التشوه البصري وفق توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي خلال جولته الأخيرة على محاور العمل الجارية بأنحاء المحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة للحدائق والتجميل، أن أعمال الصيانة شملت النوافير بمداخل ومخارج المدينة وبالميادين وبالمنتزهات والحدائق؛ لرفع جودة أداء تلك المرافق، وشملت أعمال الصيانة فحص تمديدات شبكة المياه والمضخات والمرشات والإنارة ووسائل السلامة والسياج المحيط بها والتمديدات الكهربائية، وتغيير التالف منها، وشمل البرنامج صيانة أكثر من ٣٣ نافورة وشلال بمواقع مختلفة من المدينة.

وبينت الأمانة أنها تعمل على تشغيل النوافير والشلالات بما يعزز المظهر الجمالي للمدينة، وتساهم في تحسين المشهد الحضري.

وأشارت إلى استمرار برامج الصيانة الشاملة والتي تشمل كافة المرافق الترفيهية والخدمية بالطائف والضواحي، والاستفادة من فصل الشتاء في دعم خطة التحسين والتجميل والصيانة الشاملة للمرافق العامة .

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