النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم

كما دعا للتنسيق مع "الزكاة" لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة المسكن الأول

طالب مجلس #الشورى وزارة الإسكان، في قرار أصدره اليوم بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تُلزم البنوكُ بها المستفيدَ قبل استلام القرض المدعوم.

وقال المجلس: على وزارة الإسكان، التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

كما طالب المجلس بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكل الخدمات اللازمة للحياة العصرية وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د.جواهر العنزي.

ومن جهة أخرى طالب #الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/ 1441هـ وزارة التجارة بتقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية- عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر)؛ لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات.

وقال المجلس: على وزارة التجارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم
سبق

طالب مجلس #الشورى وزارة الإسكان، في قرار أصدره اليوم بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تُلزم البنوكُ بها المستفيدَ قبل استلام القرض المدعوم.

وقال المجلس: على وزارة الإسكان، التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

كما طالب المجلس بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكل الخدمات اللازمة للحياة العصرية وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د.جواهر العنزي.

ومن جهة أخرى طالب #الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/ 1441هـ وزارة التجارة بتقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية- عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر)؛ لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات.

وقال المجلس: على وزارة التجارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:03 PM

"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم

كما دعا للتنسيق مع "الزكاة" لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة المسكن الأول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
6,865

طالب مجلس #الشورى وزارة الإسكان، في قرار أصدره اليوم بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تُلزم البنوكُ بها المستفيدَ قبل استلام القرض المدعوم.

وقال المجلس: على وزارة الإسكان، التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

كما طالب المجلس بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكل الخدمات اللازمة للحياة العصرية وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د.جواهر العنزي.

ومن جهة أخرى طالب #الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/ 1441هـ وزارة التجارة بتقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية- عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر)؛ لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات.

وقال المجلس: على وزارة التجارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,180
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,214
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,939

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة