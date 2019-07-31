النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الرياض" ترفع جاهزية مرافقها في مسار طرق الحج

"التويجري" يتفقد مرافق الوزارة ميدانيًّا

أعلنت "صحة الرياض" رفع جاهزية مرافقها الصحية، الواقعة على مسار طرق الحجاج، في إطار خطة وزارة الصحة لموسم حج هذا العام.

ووقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، محمد بن عبد العزيز التويجري، برفقته المساعد للطب العلاجي سطام الشيحة، وعدد من المسؤولين؛ على عدد من هذه المرافق؛ للتأكد من جاهزيتها.

وشملت الجولة المرافق الصحية التي تخدم ضيوف الرحمن، وذلك بزيارة مركز صحي "أم الجماجم" ومستشفى "الأرطاوية"، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى شقراء العام؛ حيث تجول داخل هذه المرافق واستعرض الخدمات التي تقدّمها الصحة لمراجعيها، وعلى استعدادات هذه المرافق لاستقبال الحجاج العابرين بها في طريقهم إلى المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، انطلاقًا من حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- الرامية إلى توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، بالشكل الذي يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الرياض" ترفع جاهزية مرافقها في مسار طرق الحج
سبق

أعلنت "صحة الرياض" رفع جاهزية مرافقها الصحية، الواقعة على مسار طرق الحجاج، في إطار خطة وزارة الصحة لموسم حج هذا العام.

ووقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، محمد بن عبد العزيز التويجري، برفقته المساعد للطب العلاجي سطام الشيحة، وعدد من المسؤولين؛ على عدد من هذه المرافق؛ للتأكد من جاهزيتها.

وشملت الجولة المرافق الصحية التي تخدم ضيوف الرحمن، وذلك بزيارة مركز صحي "أم الجماجم" ومستشفى "الأرطاوية"، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى شقراء العام؛ حيث تجول داخل هذه المرافق واستعرض الخدمات التي تقدّمها الصحة لمراجعيها، وعلى استعدادات هذه المرافق لاستقبال الحجاج العابرين بها في طريقهم إلى المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، انطلاقًا من حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- الرامية إلى توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، بالشكل الذي يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
05:34 PM

"صحة الرياض" ترفع جاهزية مرافقها في مسار طرق الحج

"التويجري" يتفقد مرافق الوزارة ميدانيًّا

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
886

أعلنت "صحة الرياض" رفع جاهزية مرافقها الصحية، الواقعة على مسار طرق الحجاج، في إطار خطة وزارة الصحة لموسم حج هذا العام.

ووقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، محمد بن عبد العزيز التويجري، برفقته المساعد للطب العلاجي سطام الشيحة، وعدد من المسؤولين؛ على عدد من هذه المرافق؛ للتأكد من جاهزيتها.

وشملت الجولة المرافق الصحية التي تخدم ضيوف الرحمن، وذلك بزيارة مركز صحي "أم الجماجم" ومستشفى "الأرطاوية"، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى شقراء العام؛ حيث تجول داخل هذه المرافق واستعرض الخدمات التي تقدّمها الصحة لمراجعيها، وعلى استعدادات هذه المرافق لاستقبال الحجاج العابرين بها في طريقهم إلى المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، انطلاقًا من حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- الرامية إلى توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، بالشكل الذي يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
28,860
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,360
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,449
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,447

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة