وثَّقت كاميرا مراقبة في إحدى مدارس محافظة بيشة طالبًا يسجد شكرًا لله، فرحًا بعودة الحياة التعليمية، ولقاء زملائه ومعلميه. وتفصيلاً، حضر الطالب للمدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن، مرتديًا كمامة، وحاملاً سجادة. وبعد أن أكمل إجراءات الدخول انصرف إلى مكان جانبي، وألقى سجادته أرضًا، ولحق بها معبرًا عن شكره بعد طول غياب جاوز الـ500 يوم.

بالفيديو.. طالب يسجد في فناء مدرسته فرحًا بالعودة عقب انقطاع 500 يوم عيسى الحربي سبق 2021-08-29 وثَّقت كاميرا مراقبة في إحدى مدارس محافظة بيشة طالبًا يسجد شكرًا لله، فرحًا بعودة الحياة التعليمية، ولقاء زملائه ومعلميه.



وتفصيلاً، حضر الطالب للمدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن، مرتديًا كمامة، وحاملاً سجادة. وبعد أن أكمل إجراءات الدخول انصرف إلى مكان جانبي، وألقى سجادته أرضًا، ولحق بها معبرًا عن شكره بعد طول غياب جاوز الـ500 يوم.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 10:10 PM

بالفيديو.. طالب يسجد في فناء مدرسته فرحًا بالعودة عقب انقطاع 500 يوم حضر إلى المدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن مرتديًا كمامة وحاملاً سجادة





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وثَّقت كاميرا مراقبة في إحدى مدارس محافظة بيشة طالبًا يسجد شكرًا لله، فرحًا بعودة الحياة التعليمية، ولقاء زملائه ومعلميه.



وتفصيلاً، حضر الطالب للمدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن، مرتديًا كمامة، وحاملاً سجادة. وبعد أن أكمل إجراءات الدخول انصرف إلى مكان جانبي، وألقى سجادته أرضًا، ولحق بها معبرًا عن شكره بعد طول غياب جاوز الـ500 يوم.