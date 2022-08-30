وثَّقت كاميرا مراقبة في إحدى مدارس محافظة بيشة طالبًا يسجد شكرًا لله، فرحًا بعودة الحياة التعليمية، ولقاء زملائه ومعلميه.
وتفصيلاً، حضر الطالب للمدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن، مرتديًا كمامة، وحاملاً سجادة. وبعد أن أكمل إجراءات الدخول انصرف إلى مكان جانبي، وألقى سجادته أرضًا، ولحق بها معبرًا عن شكره بعد طول غياب جاوز الـ500 يوم.
بالفيديو.. طالب يسجد في فناء مدرسته فرحًا بالعودة عقب انقطاع 500 يوم
حضر إلى المدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن مرتديًا كمامة وحاملاً سجادة
وثَّقت كاميرا مراقبة في إحدى مدارس محافظة بيشة طالبًا يسجد شكرًا لله، فرحًا بعودة الحياة التعليمية، ولقاء زملائه ومعلميه.
وتفصيلاً، حضر الطالب للمدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن، مرتديًا كمامة، وحاملاً سجادة. وبعد أن أكمل إجراءات الدخول انصرف إلى مكان جانبي، وألقى سجادته أرضًا، ولحق بها معبرًا عن شكره بعد طول غياب جاوز الـ500 يوم.
وثَّقت كاميرا مراقبة في إحدى مدارس محافظة بيشة طالبًا يسجد شكرًا لله، فرحًا بعودة الحياة التعليمية، ولقاء زملائه ومعلميه.
بالفيديو.. طالب يسجد في فناء مدرسته فرحًا بالعودة عقب انقطاع 500 يوم
حضر إلى المدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن مرتديًا كمامة وحاملاً سجادة
وثَّقت كاميرا مراقبة في إحدى مدارس محافظة بيشة طالبًا يسجد شكرًا لله، فرحًا بعودة الحياة التعليمية، ولقاء زملائه ومعلميه.
وتفصيلاً، حضر الطالب للمدرسة بعد أن أكمل الجرعتَيْن، مرتديًا كمامة، وحاملاً سجادة. وبعد أن أكمل إجراءات الدخول انصرف إلى مكان جانبي، وألقى سجادته أرضًا، ولحق بها معبرًا عن شكره بعد طول غياب جاوز الـ500 يوم.