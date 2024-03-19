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رغم تعديله الدستور للبقاء في السلطة إلى 2036.. "بوتين": لست قيصر روسيا

اعتبر أن مواطنيه هم من يقررون استمراره في الحكم

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أنه "ليس قيصر روسيا"، بعد تبني تعديلات دستورية تتيح له تمديد بقائه على رأس الكرملين نظرياً حتى عام 2036.

وقال "بوتين" في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" العامة سُجلت في فبراير (شباط) في إطار الذكرى العشرين لتوليه السلطة وبثت اليوم: "أنا أعمل كل يوم، أنا لا أحكم. القيصر هو الذي يجلس وينظر إليك من علوٍ ويقول: أنا آمر وهم ينفذون، بينما يجرب في الوقت نفسه قبعة وينظر إلى نفسه في المرآة "، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعندما سُئل من قبل عن نيته أو عدم نيته البقاء في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته عام 2024، ذكر الرئيس الروسي أن الأمر يعود إلى الروس ليقرروا بهذا الشأن.

وطرح "بوتين" تعديلات دستورية في يناير (كانون الثاني) أُضيف إليها بصورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة في مارس (آذار)، تعديل يتيح له بشكل خاص الحق في البقاء فترتين إضافيتين في الحكم بعد نهاية الفترة الحالية في عام 2024.

ويسمح التعديل لفلاديمير بوتين "بتصفير" فترات رئاسته، في حين أن القانون الروسي يمنع الرئيس من قضاء أكثر من ولايتين متتاليتين في السلطة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا

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رغم تعديله الدستور للبقاء في السلطة إلى 2036.. "بوتين": لست قيصر روسيا
سبق

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أنه "ليس قيصر روسيا"، بعد تبني تعديلات دستورية تتيح له تمديد بقائه على رأس الكرملين نظرياً حتى عام 2036.

وقال "بوتين" في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" العامة سُجلت في فبراير (شباط) في إطار الذكرى العشرين لتوليه السلطة وبثت اليوم: "أنا أعمل كل يوم، أنا لا أحكم. القيصر هو الذي يجلس وينظر إليك من علوٍ ويقول: أنا آمر وهم ينفذون، بينما يجرب في الوقت نفسه قبعة وينظر إلى نفسه في المرآة "، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعندما سُئل من قبل عن نيته أو عدم نيته البقاء في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته عام 2024، ذكر الرئيس الروسي أن الأمر يعود إلى الروس ليقرروا بهذا الشأن.

وطرح "بوتين" تعديلات دستورية في يناير (كانون الثاني) أُضيف إليها بصورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة في مارس (آذار)، تعديل يتيح له بشكل خاص الحق في البقاء فترتين إضافيتين في الحكم بعد نهاية الفترة الحالية في عام 2024.

ويسمح التعديل لفلاديمير بوتين "بتصفير" فترات رئاسته، في حين أن القانون الروسي يمنع الرئيس من قضاء أكثر من ولايتين متتاليتين في السلطة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
03:18 PM

رغم تعديله الدستور للبقاء في السلطة إلى 2036.. "بوتين": لست قيصر روسيا

اعتبر أن مواطنيه هم من يقررون استمراره في الحكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أنه "ليس قيصر روسيا"، بعد تبني تعديلات دستورية تتيح له تمديد بقائه على رأس الكرملين نظرياً حتى عام 2036.

وقال "بوتين" في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" العامة سُجلت في فبراير (شباط) في إطار الذكرى العشرين لتوليه السلطة وبثت اليوم: "أنا أعمل كل يوم، أنا لا أحكم. القيصر هو الذي يجلس وينظر إليك من علوٍ ويقول: أنا آمر وهم ينفذون، بينما يجرب في الوقت نفسه قبعة وينظر إلى نفسه في المرآة "، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعندما سُئل من قبل عن نيته أو عدم نيته البقاء في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته عام 2024، ذكر الرئيس الروسي أن الأمر يعود إلى الروس ليقرروا بهذا الشأن.

وطرح "بوتين" تعديلات دستورية في يناير (كانون الثاني) أُضيف إليها بصورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة في مارس (آذار)، تعديل يتيح له بشكل خاص الحق في البقاء فترتين إضافيتين في الحكم بعد نهاية الفترة الحالية في عام 2024.

ويسمح التعديل لفلاديمير بوتين "بتصفير" فترات رئاسته، في حين أن القانون الروسي يمنع الرئيس من قضاء أكثر من ولايتين متتاليتين في السلطة.

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