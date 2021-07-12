"اليحيى" يتفقد صالات الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة

للتأكد من توفر جميع الاحتياجات اللازمة من الكوادر والأجهزة التقنية

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم, جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي (الجديد) بجدة، وكان في استقباله مدير جوازات المطار العقيد سليمان بن محمد اليوسف.

وتفقد اللواء اليحيى صالات الجوازات بالمطار الجديد للتأكد من توفر جميع الاحتياجات اللازمة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.

رافق مدير عام الجوازات خلال زيارته التفقدية كلٌّ من قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي.