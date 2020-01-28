قادماً من الشباب .. الفيحاء يضم البقعاوي معاراً حتى نهاية الموسم

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التوقيع مع الظهير الأيمن محمد البقعاوي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لسنة إضافية، قادماً من نادي الشباب.

وقد جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي، بحضور عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم حسام الربيعة.