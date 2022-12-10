مع قرب الثلوج.. "هلال تبوك" يرفع الجاهزية لمواجهة الطوارئ

الفرق الإسعافية والطبية مستعدة.. وتوصيات للمتنزهين بتوخي الحذر

رفعت الجهات الحكومية في تبوك استعداداتها؛ تحسباً لكثافة المتنزهين في المناطق التي يتوقع أن تشهد تساقط الثلوج في جبل اللوز وعلقان والمناطق المحيطة بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي لـ"سبق": "رفعنا الجاهزية لمواجهة أي طارئ".

وأضاف: تم تجهيز الفرق الإسعافية والطبية ورفع جاهزية المراكز على الطريق "حالة عمار، بئر بن هرماس، الزيته، الشرف، حقل، البدع".

وأردف: ندعو المتنزهين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني والاستماع لنصائحه بعدم الاقتراب من المواقع الخطرة، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية أثناء التوجه إلى هذه المناطق.