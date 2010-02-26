تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعة نجران ليوم غدٍ الاثنين
هادي آل كليب
سبق
2018-02-25
أعلنت إدارة تعليم نجران عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين للطلاب والطالبات بناءً على التنبيهات الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
كما وجه مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين للطلاب والطالبات بمقر الجامعة الرئيس وفروعها بمحافظات شرورة وحبونا ويدمة.
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
11:46 PM
تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعة نجران ليوم غدٍ الاثنين
بناءً على تنبيهات الأرصاد للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
أعلنت إدارة تعليم نجران عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين للطلاب والطالبات بناءً على التنبيهات الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
كما وجه مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين للطلاب والطالبات بمقر الجامعة الرئيس وفروعها بمحافظات شرورة وحبونا ويدمة.