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كورونا.. المكسيك تسجّل 1413 إصابة جديدة و883 حالة بمصر

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1413 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و96 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان لها، أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و758469، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 284477.

مصر

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و45 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيانٍ لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 319339؛ من ضمنهم 269482 حالة تم شفاؤها، و18015 حالة وفاة.

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كورونا.. المكسيك تسجّل 1413 إصابة جديدة و883 حالة بمصر
سبق

سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1413 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و96 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان لها، أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و758469، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 284477.

مصر

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و45 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيانٍ لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 319339؛ من ضمنهم 269482 حالة تم شفاؤها، و18015 حالة وفاة.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:30 AM

كورونا.. المكسيك تسجّل 1413 إصابة جديدة و883 حالة بمصر

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1413 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و96 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان لها، أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و758469، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 284477.

مصر

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و45 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيانٍ لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 319339؛ من ضمنهم 269482 حالة تم شفاؤها، و18015 حالة وفاة.

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