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"الدفاع المدني" يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية في مشعر منى

تجنبًا لزيادة الأحمال مما قد يعرض الحجاج للخطر

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام وأصحاب حملات الحج من الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية في مقار إقامتهم بمشعر منى, تجنبًا لزيادة الأحمال ما قد يعرضهم للخطر.


وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات السلامة المبلغة لهم من الدفاع المدني, متمنية السلامة للجميع.

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"الدفاع المدني" يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية في مشعر منى
سبق

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام وأصحاب حملات الحج من الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية في مقار إقامتهم بمشعر منى, تجنبًا لزيادة الأحمال ما قد يعرضهم للخطر.


وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات السلامة المبلغة لهم من الدفاع المدني, متمنية السلامة للجميع.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
12:38 AM

"الدفاع المدني" يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية في مشعر منى

تجنبًا لزيادة الأحمال مما قد يعرض الحجاج للخطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام وأصحاب حملات الحج من الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية في مقار إقامتهم بمشعر منى, تجنبًا لزيادة الأحمال ما قد يعرضهم للخطر.


وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات السلامة المبلغة لهم من الدفاع المدني, متمنية السلامة للجميع.

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