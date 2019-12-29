النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني

"أمن الدولة" عن مقتل مطلوبين بالدمام: رتّبا لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة بمركبة مفخخة

وزير الخارجية يستعرض مواقف المملكة من القضايا الإقليمية والدولية

مع وفد كلية القيادة والأركان

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من منسوبي دورة الحرب الحادية عشرة بكلية القيادة والأركان .

وفي بداية الاستقبال رحب بالوفد، متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومواصلة العمل المخلص خدمةً للدين ثم الملك والوطن، ثم استعرض مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

وزير الخارجية كلية القيادة والأركان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يستعرض مواقف المملكة من القضايا الإقليمية والدولية
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من منسوبي دورة الحرب الحادية عشرة بكلية القيادة والأركان .

وفي بداية الاستقبال رحب بالوفد، متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومواصلة العمل المخلص خدمةً للدين ثم الملك والوطن، ثم استعرض مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
04:33 PM

وزير الخارجية يستعرض مواقف المملكة من القضايا الإقليمية والدولية

مع وفد كلية القيادة والأركان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
966

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من منسوبي دورة الحرب الحادية عشرة بكلية القيادة والأركان .

وفي بداية الاستقبال رحب بالوفد، متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومواصلة العمل المخلص خدمةً للدين ثم الملك والوطن، ثم استعرض مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,568
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,941
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,464

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة