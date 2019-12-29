استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من منسوبي دورة الحرب الحادية عشرة بكلية القيادة والأركان . وفي بداية الاستقبال رحب بالوفد، متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومواصلة العمل المخلص خدمةً للدين ثم الملك والوطن، ثم استعرض مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

وزير الخارجية يستعرض مواقف المملكة من القضايا الإقليمية والدولية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-29 استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من منسوبي دورة الحرب الحادية عشرة بكلية القيادة والأركان .



وفي بداية الاستقبال رحب بالوفد، متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومواصلة العمل المخلص خدمةً للدين ثم الملك والوطن، ثم استعرض مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 04:33 PM

وزير الخارجية يستعرض مواقف المملكة من القضايا الإقليمية والدولية مع وفد كلية القيادة والأركان





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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من منسوبي دورة الحرب الحادية عشرة بكلية القيادة والأركان .



وفي بداية الاستقبال رحب بالوفد، متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومواصلة العمل المخلص خدمةً للدين ثم الملك والوطن، ثم استعرض مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.