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"الربيعة" يرعى اتفاقية إطارية بين التجمع الصحي بحائل و"اسند"

دشّن مركز الإدارة والتحكم لمنظومة الرعاية الصحية بالمنطقة

رعى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية إطارية بين التجمع الصحي بمنطقة حائل، وشركة "اسند"؛ لتطوير البنية الأساسية لمنظومة الأداء للرعاية الصحية بالتجمع الصحي.

جاء ذلك، إثر تدشين "الربيعة" مركز الإدارة والتحكم لمنظومة الرعاية الصحية في التجمع الصحي بالمنطقة.

كما افتتح المرحلة الأولى من نظام الربط مع المركز الوطني للتحكم وتطوير منصات تحليل ودمج و"نمذجة" مؤشرات الأداء التشغيلية للمستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية وتطبيقات الصحة الإلكترونية التي طورتها وزارة الصحة، ونظم المعلومات الصحية للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وتطبيقات موعد ووصفتي وإحالة وبيانات مركز الاتصال ٩٣٧.

وتجول "الربيعة" بمقر التجمع الصحي واطلع على عرض لمؤشرات الأداء في مركز الإدارة والتحكم.

واستمع لشرح موجز من مديرة برنامج نموذج الرعاية الصحية في التجمع، الدكتورة منال العديلي، ومدير مشروع أداء الصحة بمنطقة حائل، ماجد التفيهي، وفريق عمل المركز عن مؤشرات الأداء المنبثقة من نموذج الرعاية الصحية المتكاملة.

يُذكر أن مركز الإدارة والتحكم للرعاية الصحية في التجمع الصحي بمنطقة حائل، يمثِّل أهمية استراتيجية للتحول الصحي المرتكز على نموذج الرعاية الصحية المتكاملة ومسار نموذج مؤسسات الرعاية الصحية المسؤولة على مستوى حائل.

ويعمل كمنصة متكاملة للإدارة والتحكم ودعم اتخاذ القرار، ويساهم في التطوير والتحسين المستمر للأداء وتكامل البنية الأساسية والربط بين أنظمة التشغيل والإدارة والمتابعة، وجمع وتحليل البيانات وتطوير الرعاية الصحية الأولية وبرامج الصحة العامة، ودعم كفاءة التشغيل وإدارة الموارد والمرافق والتجهيزات، وتعزيز تطبيقات الجودة وكفاءة الإنفاق.

وزير الصحة توفيق الربيعة حائل التجمع الصحي بحائل شركة اسند

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الربيعة" يرعى اتفاقية إطارية بين التجمع الصحي بحائل و"اسند"
سبق

رعى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية إطارية بين التجمع الصحي بمنطقة حائل، وشركة "اسند"؛ لتطوير البنية الأساسية لمنظومة الأداء للرعاية الصحية بالتجمع الصحي.

جاء ذلك، إثر تدشين "الربيعة" مركز الإدارة والتحكم لمنظومة الرعاية الصحية في التجمع الصحي بالمنطقة.

كما افتتح المرحلة الأولى من نظام الربط مع المركز الوطني للتحكم وتطوير منصات تحليل ودمج و"نمذجة" مؤشرات الأداء التشغيلية للمستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية وتطبيقات الصحة الإلكترونية التي طورتها وزارة الصحة، ونظم المعلومات الصحية للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وتطبيقات موعد ووصفتي وإحالة وبيانات مركز الاتصال ٩٣٧.

وتجول "الربيعة" بمقر التجمع الصحي واطلع على عرض لمؤشرات الأداء في مركز الإدارة والتحكم.

واستمع لشرح موجز من مديرة برنامج نموذج الرعاية الصحية في التجمع، الدكتورة منال العديلي، ومدير مشروع أداء الصحة بمنطقة حائل، ماجد التفيهي، وفريق عمل المركز عن مؤشرات الأداء المنبثقة من نموذج الرعاية الصحية المتكاملة.

يُذكر أن مركز الإدارة والتحكم للرعاية الصحية في التجمع الصحي بمنطقة حائل، يمثِّل أهمية استراتيجية للتحول الصحي المرتكز على نموذج الرعاية الصحية المتكاملة ومسار نموذج مؤسسات الرعاية الصحية المسؤولة على مستوى حائل.

ويعمل كمنصة متكاملة للإدارة والتحكم ودعم اتخاذ القرار، ويساهم في التطوير والتحسين المستمر للأداء وتكامل البنية الأساسية والربط بين أنظمة التشغيل والإدارة والمتابعة، وجمع وتحليل البيانات وتطوير الرعاية الصحية الأولية وبرامج الصحة العامة، ودعم كفاءة التشغيل وإدارة الموارد والمرافق والتجهيزات، وتعزيز تطبيقات الجودة وكفاءة الإنفاق.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
05:00 PM

"الربيعة" يرعى اتفاقية إطارية بين التجمع الصحي بحائل و"اسند"

دشّن مركز الإدارة والتحكم لمنظومة الرعاية الصحية بالمنطقة

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خالد السليمي - حائل
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رعى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية إطارية بين التجمع الصحي بمنطقة حائل، وشركة "اسند"؛ لتطوير البنية الأساسية لمنظومة الأداء للرعاية الصحية بالتجمع الصحي.

جاء ذلك، إثر تدشين "الربيعة" مركز الإدارة والتحكم لمنظومة الرعاية الصحية في التجمع الصحي بالمنطقة.

كما افتتح المرحلة الأولى من نظام الربط مع المركز الوطني للتحكم وتطوير منصات تحليل ودمج و"نمذجة" مؤشرات الأداء التشغيلية للمستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية وتطبيقات الصحة الإلكترونية التي طورتها وزارة الصحة، ونظم المعلومات الصحية للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وتطبيقات موعد ووصفتي وإحالة وبيانات مركز الاتصال ٩٣٧.

وتجول "الربيعة" بمقر التجمع الصحي واطلع على عرض لمؤشرات الأداء في مركز الإدارة والتحكم.

واستمع لشرح موجز من مديرة برنامج نموذج الرعاية الصحية في التجمع، الدكتورة منال العديلي، ومدير مشروع أداء الصحة بمنطقة حائل، ماجد التفيهي، وفريق عمل المركز عن مؤشرات الأداء المنبثقة من نموذج الرعاية الصحية المتكاملة.

يُذكر أن مركز الإدارة والتحكم للرعاية الصحية في التجمع الصحي بمنطقة حائل، يمثِّل أهمية استراتيجية للتحول الصحي المرتكز على نموذج الرعاية الصحية المتكاملة ومسار نموذج مؤسسات الرعاية الصحية المسؤولة على مستوى حائل.

ويعمل كمنصة متكاملة للإدارة والتحكم ودعم اتخاذ القرار، ويساهم في التطوير والتحسين المستمر للأداء وتكامل البنية الأساسية والربط بين أنظمة التشغيل والإدارة والمتابعة، وجمع وتحليل البيانات وتطوير الرعاية الصحية الأولية وبرامج الصحة العامة، ودعم كفاءة التشغيل وإدارة الموارد والمرافق والتجهيزات، وتعزيز تطبيقات الجودة وكفاءة الإنفاق.

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