النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالتا وفاة و38 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق

الاشتباه بإصابة 400 آخرين

بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، في عموم العراق حتى مساء اليوم الجمعة، 38 إصابة.

أعلنت ذلك خلية الأزمة المكلفة بمواجهة فيروس "كورونا"، إثر اجتماع عقدته اليوم الجمعة، بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والهجرة وصحة إقليم كردستان، كرس لمناقشة إجراءات الوقاية من الفيروس.

وذكرت الخلية في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس "كورونا" بلغ حتى الآن 38 إصابة، بينما سجلت حالتا وفاة بسبب الفيروس، فيما زاد عدد الحالات المشتبه بإصابتها على 400 حالة.

العراق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حالتا وفاة و38 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق
سبق

بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، في عموم العراق حتى مساء اليوم الجمعة، 38 إصابة.

أعلنت ذلك خلية الأزمة المكلفة بمواجهة فيروس "كورونا"، إثر اجتماع عقدته اليوم الجمعة، بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والهجرة وصحة إقليم كردستان، كرس لمناقشة إجراءات الوقاية من الفيروس.

وذكرت الخلية في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس "كورونا" بلغ حتى الآن 38 إصابة، بينما سجلت حالتا وفاة بسبب الفيروس، فيما زاد عدد الحالات المشتبه بإصابتها على 400 حالة.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
07:35 PM
اخر تعديل
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
08:28 PM

حالتا وفاة و38 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق

الاشتباه بإصابة 400 آخرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
1
435

بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، في عموم العراق حتى مساء اليوم الجمعة، 38 إصابة.

أعلنت ذلك خلية الأزمة المكلفة بمواجهة فيروس "كورونا"، إثر اجتماع عقدته اليوم الجمعة، بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والهجرة وصحة إقليم كردستان، كرس لمناقشة إجراءات الوقاية من الفيروس.

وذكرت الخلية في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس "كورونا" بلغ حتى الآن 38 إصابة، بينما سجلت حالتا وفاة بسبب الفيروس، فيما زاد عدد الحالات المشتبه بإصابتها على 400 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,919
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,021
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,173

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة