الفالح : نعتذر عن انقطاع التيار الكهربائي ونعد بمحاسبة المقصر

الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75٪؜ من مشتركيها

قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اعتذاره عن انقطاع التيار الكهربائي على المناطق الجنوبية للمملكة منذ الثالثة من مساء أمس السبت .

وقال الفالح في حسابه ب"تويتر" أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع .

مؤكداً أن الكهرباء قد عادت إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله. وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك ، شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري.

وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، والذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة. كما تؤكد الوزارة أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لكافة المشتركين بدأ بالقطاعات الحساسة.

ومن جانبها أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75 في المئة من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاعها عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة.

وأكدت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب والتي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.

وأكدت "السعودية للكهرباء" أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات.

وتعمل الآن الفرق الميدانية بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وجددت "السعودية للكهرباء" إعتذارها لكافة مشتركيها المتضررين، وتؤكد حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، مشكورين على حرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.

كما أكدت وزارة الطاقة أنها شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.