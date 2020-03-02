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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين

أكد خلاله دعم الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها السعودية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.

وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقدير لجلالته على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ملك البحرين الملك حمد آل خلفة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.

وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقدير لجلالته على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:27 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:08 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين

أكد خلاله دعم الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.

وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقدير لجلالته على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

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