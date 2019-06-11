النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العرضيات.. حملة لإزالة مخلفات التشوه البصري وتنظيف الأراضي البيضاء

وجّه بإطلاقها "أمين جدة" ودشّنها المحافظ والهدف تحسين المشهد الحضاري

دشّن محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، حملة إزالة المخلفات التي تستهدف معالجة التشوه البصري من خلال رفع المخلفات وتنظيف الأراضي البيضاء من أجل تحسين المشهد الحضاري؛ بحضور جميع رؤساء البلديات ورؤساء المجلس البلدي بالمحافظة.

وجاء ذلك بتوجيه من أمين أمانة جدة بإطلاق حملة إزالة المخلفات لتحسين المشهد الحضاري، وتم تدشين الحملة في مقر محافظة العرضيات من قبل المحافظ، وبمتابعة من وكيل الأمين لبلديات المحافظات، وبحضور رئيس بلدية العرضية الشمالية، ورئيس بلدية العرضية الجنوبية، ورؤساء المجالس البلدية.

محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف الأراضي البيضاء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
العرضيات.. حملة لإزالة مخلفات التشوه البصري وتنظيف الأراضي البيضاء
سبق

دشّن محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، حملة إزالة المخلفات التي تستهدف معالجة التشوه البصري من خلال رفع المخلفات وتنظيف الأراضي البيضاء من أجل تحسين المشهد الحضاري؛ بحضور جميع رؤساء البلديات ورؤساء المجلس البلدي بالمحافظة.

وجاء ذلك بتوجيه من أمين أمانة جدة بإطلاق حملة إزالة المخلفات لتحسين المشهد الحضاري، وتم تدشين الحملة في مقر محافظة العرضيات من قبل المحافظ، وبمتابعة من وكيل الأمين لبلديات المحافظات، وبحضور رئيس بلدية العرضية الشمالية، ورئيس بلدية العرضية الجنوبية، ورؤساء المجالس البلدية.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
11:25 AM

العرضيات.. حملة لإزالة مخلفات التشوه البصري وتنظيف الأراضي البيضاء

وجّه بإطلاقها "أمين جدة" ودشّنها المحافظ والهدف تحسين المشهد الحضاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - العرضيات
1
101

دشّن محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، حملة إزالة المخلفات التي تستهدف معالجة التشوه البصري من خلال رفع المخلفات وتنظيف الأراضي البيضاء من أجل تحسين المشهد الحضاري؛ بحضور جميع رؤساء البلديات ورؤساء المجلس البلدي بالمحافظة.

وجاء ذلك بتوجيه من أمين أمانة جدة بإطلاق حملة إزالة المخلفات لتحسين المشهد الحضاري، وتم تدشين الحملة في مقر محافظة العرضيات من قبل المحافظ، وبمتابعة من وكيل الأمين لبلديات المحافظات، وبحضور رئيس بلدية العرضية الشمالية، ورئيس بلدية العرضية الجنوبية، ورؤساء المجالس البلدية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,998
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,536
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,115

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة