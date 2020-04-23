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"أعمال" بدأت اليوم تنفيذ مبادرة الجود بتوزيع سلال غذائية على الأسر المستفيدة

في إطار سعي الجمعية لسد حاجات المتضررين والمحتاجين من جائحة كورونا

في إطار سعي جمعية أعمال للتنمية الأسرية لسد حاجات المتضررين والمحتاجين من جائحة كورونا، بدأت اليوم تنفيذ مبادرة الجود من خلال توزيع سلال غذائية على الأسر المستفيدة، ضمن مبادرة "الجود" لتوزيع السلال الغذائية.

وتهدف الجمعية من هذه المبادرة إلى توزيع عدد ٤٠ ألف سلة غذائية بقيمة ٢٥٠ ريالاً للسلة الواحدة, وسعياً منها لتخفيف الأعباء المالية على الأسر المتضررة من جائحة كورونا وسد احتياجاتهم وحصولهم على مخصصاتهم من السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أعمال عبدالرزاق القشعمي، أنه سيتم توزيع السلال وفق آلية معينة تعتمد على مصدر الدخل للأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية والمستوى الصحي لهم حيث شملت السلال فئات الأيتام والأرامل والمطلقات والمحتاجين.

جمعية أعمال للتنمية الأسرية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أعمال" بدأت اليوم تنفيذ مبادرة الجود بتوزيع سلال غذائية على الأسر المستفيدة
سبق

في إطار سعي جمعية أعمال للتنمية الأسرية لسد حاجات المتضررين والمحتاجين من جائحة كورونا، بدأت اليوم تنفيذ مبادرة الجود من خلال توزيع سلال غذائية على الأسر المستفيدة، ضمن مبادرة "الجود" لتوزيع السلال الغذائية.

وتهدف الجمعية من هذه المبادرة إلى توزيع عدد ٤٠ ألف سلة غذائية بقيمة ٢٥٠ ريالاً للسلة الواحدة, وسعياً منها لتخفيف الأعباء المالية على الأسر المتضررة من جائحة كورونا وسد احتياجاتهم وحصولهم على مخصصاتهم من السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أعمال عبدالرزاق القشعمي، أنه سيتم توزيع السلال وفق آلية معينة تعتمد على مصدر الدخل للأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية والمستوى الصحي لهم حيث شملت السلال فئات الأيتام والأرامل والمطلقات والمحتاجين.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
11:52 PM

"أعمال" بدأت اليوم تنفيذ مبادرة الجود بتوزيع سلال غذائية على الأسر المستفيدة

في إطار سعي الجمعية لسد حاجات المتضررين والمحتاجين من جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار سعي جمعية أعمال للتنمية الأسرية لسد حاجات المتضررين والمحتاجين من جائحة كورونا، بدأت اليوم تنفيذ مبادرة الجود من خلال توزيع سلال غذائية على الأسر المستفيدة، ضمن مبادرة "الجود" لتوزيع السلال الغذائية.

وتهدف الجمعية من هذه المبادرة إلى توزيع عدد ٤٠ ألف سلة غذائية بقيمة ٢٥٠ ريالاً للسلة الواحدة, وسعياً منها لتخفيف الأعباء المالية على الأسر المتضررة من جائحة كورونا وسد احتياجاتهم وحصولهم على مخصصاتهم من السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أعمال عبدالرزاق القشعمي، أنه سيتم توزيع السلال وفق آلية معينة تعتمد على مصدر الدخل للأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية والمستوى الصحي لهم حيث شملت السلال فئات الأيتام والأرامل والمطلقات والمحتاجين.

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