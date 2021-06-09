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ملعب في بيشة خارج الخدمة منذ رمضان.. والبلدية: خاطبنا الكهرباء وننتظر الإصلاح

الأهالي اشتكوا من إطفاء الإنارة دون إعادة إصلاحها أو تحديد موعد لرجوعها

اشتكى العديد من الأهالي من مرتادي أحد الملاعب الخاصة ببلدية النقيع بقرية العميد التابعة لمركز النقيع شمال محافظة بيشة، من إطفاء الإنارة عن الملعب منذ نهاية شهر رمضان وحتى الآن دون إعادة إصلاح الإنارة أو موعد لرجوعها.

وتفصيلاً، ذكر سعود بن درعان القحطاني مدير العلاقات العامة ببلدية النقيع لـ "سبق" أنه إشارة إلى استفساركم حيال انطفاء الإنارة بملعب العميد من تاريخ ٢٧ رمضان.

وأضاف "القحطاني" أنه تم إبلاغ طوارئ شركة الكهرباء وأفادوا بأن العطل يحتاج إلى مواد وسوف تقوم شركة الكهرباء بتأمينها عن طريق مقاول وتم مخاطبة شركة الكهرباء منذ حدوث العطل بسرعة إكمال اللازم من قبلهم وتم خروج فرقة طوارئ شركة الكهرباء.

وأضاف القحطاني أنه تمت مخاطبة شركة الكهرباء ما زالت المتابعة جارية مع شركة الكهرباء بهذا الشأن وسيتم إطلاق التيار في القريب العاجل حسب إفادة الكهرباء في حال توفر المواد.

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ملعب في بيشة خارج الخدمة منذ رمضان.. والبلدية: خاطبنا الكهرباء وننتظر الإصلاح
سبق

اشتكى العديد من الأهالي من مرتادي أحد الملاعب الخاصة ببلدية النقيع بقرية العميد التابعة لمركز النقيع شمال محافظة بيشة، من إطفاء الإنارة عن الملعب منذ نهاية شهر رمضان وحتى الآن دون إعادة إصلاح الإنارة أو موعد لرجوعها.

وتفصيلاً، ذكر سعود بن درعان القحطاني مدير العلاقات العامة ببلدية النقيع لـ "سبق" أنه إشارة إلى استفساركم حيال انطفاء الإنارة بملعب العميد من تاريخ ٢٧ رمضان.

وأضاف "القحطاني" أنه تم إبلاغ طوارئ شركة الكهرباء وأفادوا بأن العطل يحتاج إلى مواد وسوف تقوم شركة الكهرباء بتأمينها عن طريق مقاول وتم مخاطبة شركة الكهرباء منذ حدوث العطل بسرعة إكمال اللازم من قبلهم وتم خروج فرقة طوارئ شركة الكهرباء.

وأضاف القحطاني أنه تمت مخاطبة شركة الكهرباء ما زالت المتابعة جارية مع شركة الكهرباء بهذا الشأن وسيتم إطلاق التيار في القريب العاجل حسب إفادة الكهرباء في حال توفر المواد.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
01:14 AM

ملعب في بيشة خارج الخدمة منذ رمضان.. والبلدية: خاطبنا الكهرباء وننتظر الإصلاح

الأهالي اشتكوا من إطفاء الإنارة دون إعادة إصلاحها أو تحديد موعد لرجوعها

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سعود الدعجاني - بيشة
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اشتكى العديد من الأهالي من مرتادي أحد الملاعب الخاصة ببلدية النقيع بقرية العميد التابعة لمركز النقيع شمال محافظة بيشة، من إطفاء الإنارة عن الملعب منذ نهاية شهر رمضان وحتى الآن دون إعادة إصلاح الإنارة أو موعد لرجوعها.

وتفصيلاً، ذكر سعود بن درعان القحطاني مدير العلاقات العامة ببلدية النقيع لـ "سبق" أنه إشارة إلى استفساركم حيال انطفاء الإنارة بملعب العميد من تاريخ ٢٧ رمضان.

وأضاف "القحطاني" أنه تم إبلاغ طوارئ شركة الكهرباء وأفادوا بأن العطل يحتاج إلى مواد وسوف تقوم شركة الكهرباء بتأمينها عن طريق مقاول وتم مخاطبة شركة الكهرباء منذ حدوث العطل بسرعة إكمال اللازم من قبلهم وتم خروج فرقة طوارئ شركة الكهرباء.

وأضاف القحطاني أنه تمت مخاطبة شركة الكهرباء ما زالت المتابعة جارية مع شركة الكهرباء بهذا الشأن وسيتم إطلاق التيار في القريب العاجل حسب إفادة الكهرباء في حال توفر المواد.

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