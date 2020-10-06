"جوليانو" ينتقل إلى باشاكشهير التركي.. وليون الفرنسي يتعاقد مع " بلعمري"

بعد مغادرة النصر والشباب نهاية الموسم

أعلن نادي ليون، المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، جمال الدين بلعمري، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم واحد، قابل للتجديد.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن أولمبيك ليون عن وصول المدافع الدولي الجزائري، الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2019، جمال الدين بالعمري".

وكان بلعمري، أنهى في سبتمبر الماضي، تعاقده بالتراضي مع فريقه السابق، نادي الشباب السعودي.

وسيلعب المدافع الدولي الجزائري، لأول مرة في مسيرته في الملاعب الأوروبية، بعد أربعة مواسم قضاها مع نادي الشباب، وقبلها مثل في الجزائر أندية حسين داي، وشبيبة القبائل، ووفاق سطيف.

وفي الجانب الآخر أعلن مجلس إدارة نادي باشاكشهير التركي، تعاقده مع البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب خط وسط فريق النصر السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح مسؤولو باشاكشهير في الحصول على توقيع جوليانو لمدة 3 سنوات، ليستمر في تعزيز القوة الهجومية للفريق التركي حتى عام 2023 المقبل.

ومن المنتظر أن يشارك جوليانو في مهمة صعبة مع فريق باشاكشهير في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث وقع النادي التركي في مجموعة تضم؛ لايبزيج الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.