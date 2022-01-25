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تلبيةً لدعوةٍ من ولي العهد.. رئيس الوزراء التايلاندي يصل الرياض

في زيارة رسمية للمملكة والأمير محمد بن عبدالرحمن كان في استقباله

تلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصل رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والقائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة تايلاند في المملكة ساتانا كسيم سانتانا أيوديا، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تلبيةً لدعوةٍ من ولي العهد.. رئيس الوزراء التايلاندي يصل الرياض
سبق

تلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصل رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والقائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة تايلاند في المملكة ساتانا كسيم سانتانا أيوديا، ومندوب عن المراسم الملكية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
12:27 PM

تلبيةً لدعوةٍ من ولي العهد.. رئيس الوزراء التايلاندي يصل الرياض

في زيارة رسمية للمملكة والأمير محمد بن عبدالرحمن كان في استقباله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصل رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والقائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة تايلاند في المملكة ساتانا كسيم سانتانا أيوديا، ومندوب عن المراسم الملكية.

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