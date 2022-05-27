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لتسهيل التواصل.. الهلال الأحمر يخصص لجنة من المترجمين بالمسجد النبوي

تقوم بالتواصل مع المريض ومعرفة شكواه وتاريخه المرضي والأدوية المستخدمة

استحدثت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لجنة متخصصة في أعمال الترجمة لمساعدة الفرق الميدانية الإسعافية والتطوعية في التواصل مع مختلف الحالات.
وتمثل اللجنة حلقة وصل بين المرضى والفرق الإسعافية، حيث تقوم بالتواصل مع المريض ومعرفة شكواه وتاريخه المرضي والأدوية المستخدمة، ومن ثم ترجمة ونقل المعلومات إلى الفريق الإسعافي، إضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بترجمة الإرشادات والنصائح الطبية الصادرة من الفريق الإسعافي للمريض.

وتتكون لجنة الترجمة من مجموعة من المترجِمات المتطوعين والمتطوعات المتخصصات في عدد من اللغات أبرزها الفرنسية، الأوردو، التركية، الهوسا، الفولانية، البيشتوية، البنغالية، الماليزية، الإندونيسية.

وباشرت لجنة الترجمة أكثر من 100 حالة خلال الفترة الماضية، حيث يتم تقديم هذه الخدمة على مدار ٢٤ ساعة في القسم النسائي بالمسجد النبوي الشريف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتسهيل التواصل.. الهلال الأحمر يخصص لجنة من المترجمين بالمسجد النبوي
سبق

استحدثت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لجنة متخصصة في أعمال الترجمة لمساعدة الفرق الميدانية الإسعافية والتطوعية في التواصل مع مختلف الحالات.
وتمثل اللجنة حلقة وصل بين المرضى والفرق الإسعافية، حيث تقوم بالتواصل مع المريض ومعرفة شكواه وتاريخه المرضي والأدوية المستخدمة، ومن ثم ترجمة ونقل المعلومات إلى الفريق الإسعافي، إضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بترجمة الإرشادات والنصائح الطبية الصادرة من الفريق الإسعافي للمريض.

وتتكون لجنة الترجمة من مجموعة من المترجِمات المتطوعين والمتطوعات المتخصصات في عدد من اللغات أبرزها الفرنسية، الأوردو، التركية، الهوسا، الفولانية، البيشتوية، البنغالية، الماليزية، الإندونيسية.

وباشرت لجنة الترجمة أكثر من 100 حالة خلال الفترة الماضية، حيث يتم تقديم هذه الخدمة على مدار ٢٤ ساعة في القسم النسائي بالمسجد النبوي الشريف.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
09:25 PM

لتسهيل التواصل.. الهلال الأحمر يخصص لجنة من المترجمين بالمسجد النبوي

تقوم بالتواصل مع المريض ومعرفة شكواه وتاريخه المرضي والأدوية المستخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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استحدثت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لجنة متخصصة في أعمال الترجمة لمساعدة الفرق الميدانية الإسعافية والتطوعية في التواصل مع مختلف الحالات.
وتمثل اللجنة حلقة وصل بين المرضى والفرق الإسعافية، حيث تقوم بالتواصل مع المريض ومعرفة شكواه وتاريخه المرضي والأدوية المستخدمة، ومن ثم ترجمة ونقل المعلومات إلى الفريق الإسعافي، إضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بترجمة الإرشادات والنصائح الطبية الصادرة من الفريق الإسعافي للمريض.

وتتكون لجنة الترجمة من مجموعة من المترجِمات المتطوعين والمتطوعات المتخصصات في عدد من اللغات أبرزها الفرنسية، الأوردو، التركية، الهوسا، الفولانية، البيشتوية، البنغالية، الماليزية، الإندونيسية.

وباشرت لجنة الترجمة أكثر من 100 حالة خلال الفترة الماضية، حيث يتم تقديم هذه الخدمة على مدار ٢٤ ساعة في القسم النسائي بالمسجد النبوي الشريف.

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