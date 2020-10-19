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حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أودى بحياة 337 إيرانياً خلال 24 ساعة

عدد الوفيات يرتفع إلى 30,712

توفي 337 شخصاً في إيران بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، في حصيلة قياسية جديدة في البلاد التي تشهد تزايدا في حالات "كوفيد-19" في الآونة الأخيرة.

وبينت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في مداخلتها المتلفزة اليومية، عن أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 30,712 منذ ظهور "كوفيد-19" للمرة الأولى في إيران في فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 543،631، من بينها 4251 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحذّرت "لاري" من أن البلاد تواجه زيادة غير مسبوقة في الوفيات المرتبطة بهذا المرض.

وتمثّل هذه الحصيلة في الوفيات زيادة ملحوظة عن العدد القياسي السابق 279، الذي أعلن عنه في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

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حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أودى بحياة 337 إيرانياً خلال 24 ساعة
سبق

توفي 337 شخصاً في إيران بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، في حصيلة قياسية جديدة في البلاد التي تشهد تزايدا في حالات "كوفيد-19" في الآونة الأخيرة.

وبينت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في مداخلتها المتلفزة اليومية، عن أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 30,712 منذ ظهور "كوفيد-19" للمرة الأولى في إيران في فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 543،631، من بينها 4251 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحذّرت "لاري" من أن البلاد تواجه زيادة غير مسبوقة في الوفيات المرتبطة بهذا المرض.

وتمثّل هذه الحصيلة في الوفيات زيادة ملحوظة عن العدد القياسي السابق 279، الذي أعلن عنه في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
07:58 PM

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أودى بحياة 337 إيرانياً خلال 24 ساعة

عدد الوفيات يرتفع إلى 30,712

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي 337 شخصاً في إيران بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، في حصيلة قياسية جديدة في البلاد التي تشهد تزايدا في حالات "كوفيد-19" في الآونة الأخيرة.

وبينت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في مداخلتها المتلفزة اليومية، عن أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 30,712 منذ ظهور "كوفيد-19" للمرة الأولى في إيران في فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 543،631، من بينها 4251 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحذّرت "لاري" من أن البلاد تواجه زيادة غير مسبوقة في الوفيات المرتبطة بهذا المرض.

وتمثّل هذه الحصيلة في الوفيات زيادة ملحوظة عن العدد القياسي السابق 279، الذي أعلن عنه في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

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