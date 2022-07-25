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إصابة دبلوماسي أوروبي بجراح خطيرة إثر تعرُّضه لإطلاق نار بتركيا

حاكم أنقرة قال إن مُطلق النار عسكري متقاعد.. وجارٍ التحقيق بالواقعة

أُصيب دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة في إطلاق نار في أنقرة مساء الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة دمير أوران (دها) الإخبارية الخاصة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الوكالة إن الدبلوماسي ألكسندر بوغانشيف يعمل في سفارة بلاده في أنقرة، وأُصيب بعيارَيْن ناريَّيْن، أطلقهما عليه أحد جيرانه قبل أن يقدم على الانتحار بالسلاح نفسه.

وأوضح حاكم محافظة أنقرة واصب شاهين لوسائل الإعلام المحلية أن مُطلق النار عسكري تركي متقاعد، مشيرًا إلى فتح تحقيق بهذا الخصوص.

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إصابة دبلوماسي أوروبي بجراح خطيرة إثر تعرُّضه لإطلاق نار بتركيا
سبق

أُصيب دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة في إطلاق نار في أنقرة مساء الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة دمير أوران (دها) الإخبارية الخاصة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الوكالة إن الدبلوماسي ألكسندر بوغانشيف يعمل في سفارة بلاده في أنقرة، وأُصيب بعيارَيْن ناريَّيْن، أطلقهما عليه أحد جيرانه قبل أن يقدم على الانتحار بالسلاح نفسه.

وأوضح حاكم محافظة أنقرة واصب شاهين لوسائل الإعلام المحلية أن مُطلق النار عسكري تركي متقاعد، مشيرًا إلى فتح تحقيق بهذا الخصوص.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:55 AM

إصابة دبلوماسي أوروبي بجراح خطيرة إثر تعرُّضه لإطلاق نار بتركيا

حاكم أنقرة قال إن مُطلق النار عسكري متقاعد.. وجارٍ التحقيق بالواقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,008

أُصيب دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة في إطلاق نار في أنقرة مساء الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة دمير أوران (دها) الإخبارية الخاصة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الوكالة إن الدبلوماسي ألكسندر بوغانشيف يعمل في سفارة بلاده في أنقرة، وأُصيب بعيارَيْن ناريَّيْن، أطلقهما عليه أحد جيرانه قبل أن يقدم على الانتحار بالسلاح نفسه.

وأوضح حاكم محافظة أنقرة واصب شاهين لوسائل الإعلام المحلية أن مُطلق النار عسكري تركي متقاعد، مشيرًا إلى فتح تحقيق بهذا الخصوص.

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