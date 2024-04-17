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وفيات "كورونا" في المملكة 87 حالة.. والمدينة تتصدر بـ32

النسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة 87 حالة بما نسبته 1.20% من إجمالي عدد الحالات المسجلة والتي وصلت إلى 7142 .

وجاءت المدينة المنورة في مقدمة المناطق من حيث عدد الوفيات بالفيروس مسجلة 32 حالة ثم مكة بـ25حالة وجدة بـ 15حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أكد أن من 5 إلى 10% من نسبة الحالات ستكون حادة جدًّا، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفس والقلب وبعض وظائف الجسم الأخرى، موضحًا أن التأخّر في الحصول على الرعاية الصحية قد ينتج عنه الوفاة.

وقال المتحدث: إذا امتدت الحالة الحرجة وكانت قاسية وتدهورت بشكل شديد، خاصة إذا كان الحصول على الخدمة في تأخر قد ينتج عن ذلك حالات وفاة بسبب توقف أو خلل في بعض أعضاء الجسم.

وتخطت حالات التعافي حاجز الـ 1000 حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 1049 حالة منذ بداية الفيروس، حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة،جاء ذلك بعد أن سجلت المملكة اليوم، 59 حالة تعافٍ جديدة.


وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 431 حالة، تلتها جدة بـ 209 حالات، ثم مكة المكرمة بـ125 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفيات "كورونا" في المملكة 87 حالة.. والمدينة تتصدر بـ32
سبق

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة 87 حالة بما نسبته 1.20% من إجمالي عدد الحالات المسجلة والتي وصلت إلى 7142 .

وجاءت المدينة المنورة في مقدمة المناطق من حيث عدد الوفيات بالفيروس مسجلة 32 حالة ثم مكة بـ25حالة وجدة بـ 15حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أكد أن من 5 إلى 10% من نسبة الحالات ستكون حادة جدًّا، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفس والقلب وبعض وظائف الجسم الأخرى، موضحًا أن التأخّر في الحصول على الرعاية الصحية قد ينتج عنه الوفاة.

وقال المتحدث: إذا امتدت الحالة الحرجة وكانت قاسية وتدهورت بشكل شديد، خاصة إذا كان الحصول على الخدمة في تأخر قد ينتج عن ذلك حالات وفاة بسبب توقف أو خلل في بعض أعضاء الجسم.

وتخطت حالات التعافي حاجز الـ 1000 حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 1049 حالة منذ بداية الفيروس، حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة،جاء ذلك بعد أن سجلت المملكة اليوم، 59 حالة تعافٍ جديدة.


وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 431 حالة، تلتها جدة بـ 209 حالات، ثم مكة المكرمة بـ125 حالة.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:05 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:31 PM

وفيات "كورونا" في المملكة 87 حالة.. والمدينة تتصدر بـ32

النسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
5,736

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة 87 حالة بما نسبته 1.20% من إجمالي عدد الحالات المسجلة والتي وصلت إلى 7142 .

وجاءت المدينة المنورة في مقدمة المناطق من حيث عدد الوفيات بالفيروس مسجلة 32 حالة ثم مكة بـ25حالة وجدة بـ 15حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أكد أن من 5 إلى 10% من نسبة الحالات ستكون حادة جدًّا، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفس والقلب وبعض وظائف الجسم الأخرى، موضحًا أن التأخّر في الحصول على الرعاية الصحية قد ينتج عنه الوفاة.

وقال المتحدث: إذا امتدت الحالة الحرجة وكانت قاسية وتدهورت بشكل شديد، خاصة إذا كان الحصول على الخدمة في تأخر قد ينتج عن ذلك حالات وفاة بسبب توقف أو خلل في بعض أعضاء الجسم.

وتخطت حالات التعافي حاجز الـ 1000 حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 1049 حالة منذ بداية الفيروس، حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة،جاء ذلك بعد أن سجلت المملكة اليوم، 59 حالة تعافٍ جديدة.


وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 431 حالة، تلتها جدة بـ 209 حالات، ثم مكة المكرمة بـ125 حالة.

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