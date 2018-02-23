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"البيئة": لا إصابات بأنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة

الوزارة تَلَقّت بلاغاً واحداً و13 استفساراً وتُواصل حملاتها

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ24 ساعة الماضية، خلَت من تسجيل أي إصابة في المملكة بأنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وذكرت الوزارة، في إيجازها اليومي، أن عدد العينات المجموعة من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9196 عينة؛ فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 139 حالة؛ في حين تم التخلص من 468251 طيراً.

وأوضحت الوزارة أنها تَلَقّت بلاغاً واحداً خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بينما بلغ عدد الاستفسارات 13 استفساراً؛ مشيرة إلى أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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"البيئة": لا إصابات بأنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة
سبق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ24 ساعة الماضية، خلَت من تسجيل أي إصابة في المملكة بأنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وذكرت الوزارة، في إيجازها اليومي، أن عدد العينات المجموعة من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9196 عينة؛ فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 139 حالة؛ في حين تم التخلص من 468251 طيراً.

وأوضحت الوزارة أنها تَلَقّت بلاغاً واحداً خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بينما بلغ عدد الاستفسارات 13 استفساراً؛ مشيرة إلى أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
04:52 PM

"البيئة": لا إصابات بأنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة

الوزارة تَلَقّت بلاغاً واحداً و13 استفساراً وتُواصل حملاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ24 ساعة الماضية، خلَت من تسجيل أي إصابة في المملكة بأنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وذكرت الوزارة، في إيجازها اليومي، أن عدد العينات المجموعة من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9196 عينة؛ فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 139 حالة؛ في حين تم التخلص من 468251 طيراً.

وأوضحت الوزارة أنها تَلَقّت بلاغاً واحداً خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بينما بلغ عدد الاستفسارات 13 استفساراً؛ مشيرة إلى أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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