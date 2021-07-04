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مقتل 6 أطفال في هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا

الأسوأ منذ مارس 2020

أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات ‏استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.‏

وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، ‏بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح ‏الأطفال.‏

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مقتل 6 أطفال في هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا
سبق

أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات ‏استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.‏

وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، ‏بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح ‏الأطفال.‏

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:23 AM

مقتل 6 أطفال في هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا

الأسوأ منذ مارس 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات ‏استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.‏

وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، ‏بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح ‏الأطفال.‏

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