وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، ‏بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح ‏الأطفال.‏

أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات ‏استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.‏

مقتل 6 أطفال في هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-04 أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات ‏استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.‏ وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، ‏بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح ‏الأطفال.‏

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 08:23 AM

مقتل 6 أطفال في هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا الأسوأ منذ مارس 2020





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أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات ‏استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.‏

وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، ‏بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح ‏الأطفال.‏