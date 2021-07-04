مقتل 6 أطفال في هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا
الأسوأ منذ مارس 2020
أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.
وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح الأطفال.
مقتل 6 أطفال في هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-04
أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.
وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح الأطفال.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:23 AM
مقتل 6 أطفال في هجمات على قرى إدلب شمال غرب سوريا
الأسوأ منذ مارس 2020
أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات استهدفت ثلاث قرى جنوب إدلب في شمال غرب سوريا.
وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، في بيان صحفي اليوم، بأن هذه الهجمات هي الأسوأ منذ مارس 2020، محذرًا من عواقب التصعيد في العنف على أرواح الأطفال.