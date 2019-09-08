اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، 111 برنامجًا تدريبيًا، للفصل الدراسي الأول من العام الجاري، ضمن خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية. وجاءت البرامج بمعدل 31 برنامجًا في مركز التطوير بأبها، و33 برنامجًا في مركز التطوير بخميس مشيط، و20 برنامجًا في مركز التطوير بأحد رفيدة، و16 في مركز التطوير بطريب، و11 برنامجًا في مركز التطوير ببللسمر وبللحمر. فيما طالبت إدارة التدريب والابتعاث، قادة المدارس بإبلاغ منسوبيهم بأهمية التسجيل في البرامج وفق الاحتياج التدريبي من خلال بوابة التدريب.

اعتماد 111 برنامجًا تدريبيًا لمعلمي عسير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-08 اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، 111 برنامجًا تدريبيًا، للفصل الدراسي الأول من العام الجاري، ضمن خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.



وجاءت البرامج بمعدل 31 برنامجًا في مركز التطوير بأبها، و33 برنامجًا في مركز التطوير بخميس مشيط، و20 برنامجًا في مركز التطوير بأحد رفيدة، و16 في مركز التطوير بطريب، و11 برنامجًا في مركز التطوير ببللسمر وبللحمر.



فيما طالبت إدارة التدريب والابتعاث، قادة المدارس بإبلاغ منسوبيهم بأهمية التسجيل في البرامج وفق الاحتياج التدريبي من خلال بوابة التدريب.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 03:17 PM

اعتماد 111 برنامجًا تدريبيًا لمعلمي عسير للفصل الدراسي الأول من العام الجاري





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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، 111 برنامجًا تدريبيًا، للفصل الدراسي الأول من العام الجاري، ضمن خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.



وجاءت البرامج بمعدل 31 برنامجًا في مركز التطوير بأبها، و33 برنامجًا في مركز التطوير بخميس مشيط، و20 برنامجًا في مركز التطوير بأحد رفيدة، و16 في مركز التطوير بطريب، و11 برنامجًا في مركز التطوير ببللسمر وبللحمر.



فيما طالبت إدارة التدريب والابتعاث، قادة المدارس بإبلاغ منسوبيهم بأهمية التسجيل في البرامج وفق الاحتياج التدريبي من خلال بوابة التدريب.