واستطاعت جمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة أن تستوقف مهرب هذه الكمية من المخدرات.

وعثر رجال الأمن في منزل الموقوف على ١٣٦ جراماً من مادة الهيروين المخدر و١١.٨ جراماً من مادة الشبو المخدر.

تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة من إلقاء القبض على مُقيم تسلّم 1655 جراماً من مادة الهيروين المخدر.

الإطاحة بمقيم تسلّم 1.5 كجم "هيروين" في مكة عبدالرزاق البجالي سبق 2018-02-23 تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة من إلقاء القبض على مُقيم تسلّم 1655 جراماً من مادة الهيروين المخدر. وعثر رجال الأمن في منزل الموقوف على ١٣٦ جراماً من مادة الهيروين المخدر و١١.٨ جراماً من مادة الشبو المخدر. واستطاعت جمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة أن تستوقف مهرب هذه الكمية من المخدرات.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 04:22 PM

الإطاحة بمقيم تسلّم 1.5 كجم "هيروين" في مكة عُثر في منزله على كمية من مادة الشبو المخدر





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تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة من إلقاء القبض على مُقيم تسلّم 1655 جراماً من مادة الهيروين المخدر.

وعثر رجال الأمن في منزل الموقوف على ١٣٦ جراماً من مادة الهيروين المخدر و١١.٨ جراماً من مادة الشبو المخدر.

واستطاعت جمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة أن تستوقف مهرب هذه الكمية من المخدرات.