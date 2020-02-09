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المنتخب السعودي للأثقال يفتتح مشوار الذهب بتضامن طشقند

توج الرباع السعودي منصور آل سليم بـ3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع، وذلك بافتتاح منافسات بطولة التضامن الدولية لرفع الأثقال إحدى بطولات الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والتأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، والمقامة بالعاصمة الأوزبكية طشقند.


وتمكن آل سليم من افتتاح مشوار الذهب لأخضر رفع الأثقال بالبطولة بعد مشاركته في منافسات وزن 55 كجم، ورفعه 120 كجم في الخطف و 140كجم في النتر لينتزع معهما ذهبية المجموع، كما انتزع الرباع سراج آل سليم ذهبية النتر بمنافسات وزن 61 كجم.

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المنتخب السعودي للأثقال يفتتح مشوار الذهب بتضامن طشقند
سبق

توج الرباع السعودي منصور آل سليم بـ3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع، وذلك بافتتاح منافسات بطولة التضامن الدولية لرفع الأثقال إحدى بطولات الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والتأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، والمقامة بالعاصمة الأوزبكية طشقند.


وتمكن آل سليم من افتتاح مشوار الذهب لأخضر رفع الأثقال بالبطولة بعد مشاركته في منافسات وزن 55 كجم، ورفعه 120 كجم في الخطف و 140كجم في النتر لينتزع معهما ذهبية المجموع، كما انتزع الرباع سراج آل سليم ذهبية النتر بمنافسات وزن 61 كجم.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
09:34 PM

المنتخب السعودي للأثقال يفتتح مشوار الذهب بتضامن طشقند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج الرباع السعودي منصور آل سليم بـ3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع، وذلك بافتتاح منافسات بطولة التضامن الدولية لرفع الأثقال إحدى بطولات الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والتأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، والمقامة بالعاصمة الأوزبكية طشقند.


وتمكن آل سليم من افتتاح مشوار الذهب لأخضر رفع الأثقال بالبطولة بعد مشاركته في منافسات وزن 55 كجم، ورفعه 120 كجم في الخطف و 140كجم في النتر لينتزع معهما ذهبية المجموع، كما انتزع الرباع سراج آل سليم ذهبية النتر بمنافسات وزن 61 كجم.

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