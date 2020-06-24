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الاتحاد يطلب ود البرازيلي فابيو  كاريلي  حتى 2023

قال البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، إنه يملك عقدًا مع ناديه حتى عام 2021، لكن الإدارة الاتحادية تسعى للإبقاء عليه حتى عام 2023 على الأقل.

وقال كاريلي في تصريحات لقناة «كراك نيتو» البرازيلية، الثلاثاء:« أحترم عقدي مع الاتحاد وسأعود إلى السعودية خلال ساعات، وأسعى إلى النجاح مع النادي وإعادته من جديد إلى المسار الصحيح».
وحول أهدافه المستقبلية، قال المدرب البرازيلي إنه يحلم بتدريب أحد المنتخبات في كأس العالم، حتى إذا كان المنتخب عربيًا، كذلك فإنه يضع نصب عينيه تدريب أحد منتخبات البرازيل في الفئات السنية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يطلب ود البرازيلي فابيو  كاريلي  حتى 2023
سبق

قال البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، إنه يملك عقدًا مع ناديه حتى عام 2021، لكن الإدارة الاتحادية تسعى للإبقاء عليه حتى عام 2023 على الأقل.

وقال كاريلي في تصريحات لقناة «كراك نيتو» البرازيلية، الثلاثاء:« أحترم عقدي مع الاتحاد وسأعود إلى السعودية خلال ساعات، وأسعى إلى النجاح مع النادي وإعادته من جديد إلى المسار الصحيح».
وحول أهدافه المستقبلية، قال المدرب البرازيلي إنه يحلم بتدريب أحد المنتخبات في كأس العالم، حتى إذا كان المنتخب عربيًا، كذلك فإنه يضع نصب عينيه تدريب أحد منتخبات البرازيل في الفئات السنية.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
10:30 PM

الاتحاد يطلب ود البرازيلي فابيو  كاريلي  حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، إنه يملك عقدًا مع ناديه حتى عام 2021، لكن الإدارة الاتحادية تسعى للإبقاء عليه حتى عام 2023 على الأقل.

وقال كاريلي في تصريحات لقناة «كراك نيتو» البرازيلية، الثلاثاء:« أحترم عقدي مع الاتحاد وسأعود إلى السعودية خلال ساعات، وأسعى إلى النجاح مع النادي وإعادته من جديد إلى المسار الصحيح».
وحول أهدافه المستقبلية، قال المدرب البرازيلي إنه يحلم بتدريب أحد المنتخبات في كأس العالم، حتى إذا كان المنتخب عربيًا، كذلك فإنه يضع نصب عينيه تدريب أحد منتخبات البرازيل في الفئات السنية.

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