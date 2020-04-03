صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله إساءة شخصٍ لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بمحافظة حفر الباطن، وعرضه هدية مجزية لمن يستطيع إلغاء المخالفة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على مواطن أساء لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بحفر الباطن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-03 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله إساءة شخصٍ لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بمحافظة حفر الباطن، وعرضه هدية مجزية لمن يستطيع إلغاء المخالفة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 12:36 AM

القبض على مواطن أساء لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بحفر الباطن جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله إساءة شخصٍ لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بمحافظة حفر الباطن، وعرضه هدية مجزية لمن يستطيع إلغاء المخالفة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.