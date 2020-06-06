ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في فيديو توعوي، غزوة أحُد وفيروس كورونا. وقالت المدينة الطبية: إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت. وأضافت: "وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها".

"إن لم تلتزم ستهزمنا أنت".. فيديو من مكة يربط غزوة أحُد بـ"كورونا" عبدالرزاق البجالي سبق 2020-06-06 ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في فيديو توعوي، غزوة أحُد وفيروس كورونا.



وقالت المدينة الطبية: إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت.



وأضافت: "وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها".

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 02:25 PM

"إن لم تلتزم ستهزمنا أنت".. فيديو من مكة يربط غزوة أحُد بـ"كورونا" نشرته المدينة الطبية وأكدت على ما وضعت المنظمات الصحية من إجراءات





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ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في فيديو توعوي، غزوة أحُد وفيروس كورونا.



وقالت المدينة الطبية: إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت.



وأضافت: "وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها".