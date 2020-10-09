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الإمارات تسجل 1,075 إصابة جديدة بـ"كورونا"

4 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 442 حالة

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1,075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 104,004 حالات.

و أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 442 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,424 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليكون مجموع حالات الشفاء 94,903.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1,075 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1,075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 104,004 حالات.

و أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 442 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,424 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليكون مجموع حالات الشفاء 94,903.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
02:29 PM

الإمارات تسجل 1,075 إصابة جديدة بـ"كورونا"

4 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 442 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1,075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 104,004 حالات.

و أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 442 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,424 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليكون مجموع حالات الشفاء 94,903.

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