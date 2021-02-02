النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 310 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية

لظروف اللاعب العائلية.. أبها يودع الأسترالي "قودوين"

أنهت إدارة نادي أبها علاقتها بلاعب الفريق الكروي الأول الأسترالي "قودوين" بالتراضي، الثلاثاء، ومنحه مخالصة مالية بسبب ظروفه العائلية؛ بحسب بيان النادي.

وتعاقد أبها مع الأسترالي في أكتوبر 2020 قادمًا من فريق الوحدة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وكان قبلها حضر إلى الوحدة في يوليو 2017 من فريق أدلايد الأسترالي.

ويستعد أبها لمواجهة نظيره الهلال، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لظروف اللاعب العائلية.. أبها يودع الأسترالي "قودوين"
سبق

أنهت إدارة نادي أبها علاقتها بلاعب الفريق الكروي الأول الأسترالي "قودوين" بالتراضي، الثلاثاء، ومنحه مخالصة مالية بسبب ظروفه العائلية؛ بحسب بيان النادي.

وتعاقد أبها مع الأسترالي في أكتوبر 2020 قادمًا من فريق الوحدة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وكان قبلها حضر إلى الوحدة في يوليو 2017 من فريق أدلايد الأسترالي.

ويستعد أبها لمواجهة نظيره الهلال، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
05:26 PM

لظروف اللاعب العائلية.. أبها يودع الأسترالي "قودوين"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
196

أنهت إدارة نادي أبها علاقتها بلاعب الفريق الكروي الأول الأسترالي "قودوين" بالتراضي، الثلاثاء، ومنحه مخالصة مالية بسبب ظروفه العائلية؛ بحسب بيان النادي.

وتعاقد أبها مع الأسترالي في أكتوبر 2020 قادمًا من فريق الوحدة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وكان قبلها حضر إلى الوحدة في يوليو 2017 من فريق أدلايد الأسترالي.

ويستعد أبها لمواجهة نظيره الهلال، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,277
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,305
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,152

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة