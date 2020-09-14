النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

المفاجأة تحول أنصار "أردوغان".. كم نسبة الأتراك المتدهورة معيشتهم؟!

الليرة تفقد 20% وعجز الموازنة يتفاقم و"خزانة" تقترض.. واستطلاع يكشف

بات أكثر من 63.4% من المجتمع التركي يشكون من تدهور الأوضاع المعيشية، بحسب ما كشف استطلاع رأي لمؤسسة "متروبول".

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه في شهر أغسطس الماضي، أن 9 في المئة فقط من المشاركين تحسنت أوضاعهم المعيشية، وزاد مستوى الرفاهية لديهم، خلال العام الأخير، في حين أن 63 في المئة من المشاركين تدهورت أوضاعهم المعيشية خلال الفترة عينها.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أظهر استطلاع الرأي أيضاً أن أنصار التحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، ضمن من يشتكون الأوضاع الاقتصادية، حيث تبين أن 46.2 من أنصار حزب أردوغان، و55.5 من مؤيدي حزب بهجلي مستاؤون من الأوضاع المعيشية.

وفقدت الليرة التركية هذا العام نحو 20 بالمائة من قيمتها؛ وسجل الدولار سعراً قياسياً ببلوغه 7.49 ليرة تركية، الأسبوع الماضي، كما بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام؛ 9 مليارات منها خلال الشهر الأخير.

أردوغان تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المفاجأة تحول أنصار "أردوغان".. كم نسبة الأتراك المتدهورة معيشتهم؟!
سبق

بات أكثر من 63.4% من المجتمع التركي يشكون من تدهور الأوضاع المعيشية، بحسب ما كشف استطلاع رأي لمؤسسة "متروبول".

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه في شهر أغسطس الماضي، أن 9 في المئة فقط من المشاركين تحسنت أوضاعهم المعيشية، وزاد مستوى الرفاهية لديهم، خلال العام الأخير، في حين أن 63 في المئة من المشاركين تدهورت أوضاعهم المعيشية خلال الفترة عينها.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أظهر استطلاع الرأي أيضاً أن أنصار التحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، ضمن من يشتكون الأوضاع الاقتصادية، حيث تبين أن 46.2 من أنصار حزب أردوغان، و55.5 من مؤيدي حزب بهجلي مستاؤون من الأوضاع المعيشية.

وفقدت الليرة التركية هذا العام نحو 20 بالمائة من قيمتها؛ وسجل الدولار سعراً قياسياً ببلوغه 7.49 ليرة تركية، الأسبوع الماضي، كما بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام؛ 9 مليارات منها خلال الشهر الأخير.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
02:16 PM

المفاجأة تحول أنصار "أردوغان".. كم نسبة الأتراك المتدهورة معيشتهم؟!

الليرة تفقد 20% وعجز الموازنة يتفاقم و"خزانة" تقترض.. واستطلاع يكشف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,240

بات أكثر من 63.4% من المجتمع التركي يشكون من تدهور الأوضاع المعيشية، بحسب ما كشف استطلاع رأي لمؤسسة "متروبول".

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه في شهر أغسطس الماضي، أن 9 في المئة فقط من المشاركين تحسنت أوضاعهم المعيشية، وزاد مستوى الرفاهية لديهم، خلال العام الأخير، في حين أن 63 في المئة من المشاركين تدهورت أوضاعهم المعيشية خلال الفترة عينها.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أظهر استطلاع الرأي أيضاً أن أنصار التحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، ضمن من يشتكون الأوضاع الاقتصادية، حيث تبين أن 46.2 من أنصار حزب أردوغان، و55.5 من مؤيدي حزب بهجلي مستاؤون من الأوضاع المعيشية.

وفقدت الليرة التركية هذا العام نحو 20 بالمائة من قيمتها؛ وسجل الدولار سعراً قياسياً ببلوغه 7.49 ليرة تركية، الأسبوع الماضي، كما بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام؛ 9 مليارات منها خلال الشهر الأخير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,985
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,553

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة