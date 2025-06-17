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تديره عمالة.. أمانة عسير تضبط مطعماً يبيع لحوماً فاسدة بأبها

استغلت أحد المباني الشعبية المجاورة لتخزين المواد الغذائية التالفة

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير مطعماً بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي استغلت أحد المباني الشعبية المجاورة لتخزين المواد الغذائية الفاسدة، والذي تم ضبط قرابة طن لحوم حمراء متعفنة، بالإضافة إلى الدجاج والأسماك والدقيق والخضراوات.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي قائلاً: إن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة بالمطعم، وتابعت ترددهم على المنازل الشعبية المجاورة باستمرار، حتى تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع الذي تبين أنه تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.

وأضاف: تم ضبط أكثر من 560 كرتون دجاج متعفن وغير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 855 كجم من اللحوم الحمراء التي تظهر عليها علامات التحلل والتعفن و456 كجم من الخضراوات الفاسدة، و136 كجم من لحوم الأسماك التالفة، بجانب ضبط 2.800 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية، وفي بيئة تكثر بها الحشرات والقوارض.

ونوه بأنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المطعم؛ لتطبيق النظام بحقه، مؤكداً أن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، بمتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصاً منه على سلامة الأسواق بالمنطقة؛ لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك.

مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين مشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم، وأي مخالفة بلدية أخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940). ‏

أمانة عسير مدينة أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تديره عمالة.. أمانة عسير تضبط مطعماً يبيع لحوماً فاسدة بأبها
سبق

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير مطعماً بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي استغلت أحد المباني الشعبية المجاورة لتخزين المواد الغذائية الفاسدة، والذي تم ضبط قرابة طن لحوم حمراء متعفنة، بالإضافة إلى الدجاج والأسماك والدقيق والخضراوات.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي قائلاً: إن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة بالمطعم، وتابعت ترددهم على المنازل الشعبية المجاورة باستمرار، حتى تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع الذي تبين أنه تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.

وأضاف: تم ضبط أكثر من 560 كرتون دجاج متعفن وغير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 855 كجم من اللحوم الحمراء التي تظهر عليها علامات التحلل والتعفن و456 كجم من الخضراوات الفاسدة، و136 كجم من لحوم الأسماك التالفة، بجانب ضبط 2.800 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية، وفي بيئة تكثر بها الحشرات والقوارض.

ونوه بأنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المطعم؛ لتطبيق النظام بحقه، مؤكداً أن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، بمتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصاً منه على سلامة الأسواق بالمنطقة؛ لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك.

مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين مشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم، وأي مخالفة بلدية أخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940). ‏

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:35 PM

تديره عمالة.. أمانة عسير تضبط مطعماً يبيع لحوماً فاسدة بأبها

استغلت أحد المباني الشعبية المجاورة لتخزين المواد الغذائية التالفة

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير مطعماً بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي استغلت أحد المباني الشعبية المجاورة لتخزين المواد الغذائية الفاسدة، والذي تم ضبط قرابة طن لحوم حمراء متعفنة، بالإضافة إلى الدجاج والأسماك والدقيق والخضراوات.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي قائلاً: إن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة بالمطعم، وتابعت ترددهم على المنازل الشعبية المجاورة باستمرار، حتى تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع الذي تبين أنه تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.

وأضاف: تم ضبط أكثر من 560 كرتون دجاج متعفن وغير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 855 كجم من اللحوم الحمراء التي تظهر عليها علامات التحلل والتعفن و456 كجم من الخضراوات الفاسدة، و136 كجم من لحوم الأسماك التالفة، بجانب ضبط 2.800 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية، وفي بيئة تكثر بها الحشرات والقوارض.

ونوه بأنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المطعم؛ لتطبيق النظام بحقه، مؤكداً أن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، بمتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصاً منه على سلامة الأسواق بالمنطقة؛ لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك.

مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين مشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم، وأي مخالفة بلدية أخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940). ‏

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