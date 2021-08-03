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"الصحة": تسجيل 1075 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1113 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة

بتوزيع الهدايا والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال

شارك مقر مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان (فعالية عروس الباحة 1442)، وتمثلت المشاركة في توزيع الهدايا على الزوار والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال.

ويعمل المركز بسرية تامة عند تلقي معلومات المتصل ويقوم بأخذ كل معلومة بمحمل الجدية والعمل مبكراً على مواجهة كل ما يمس أمن الوطن والمواطن .

ويدعو مركز العمليات كل من يلاحظ أي تصرف مشبوه من أي شخص التواصل مع الرقم 990 والذي بدوره يقوم بتلقي البلاغ والتعامل معه .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة
سبق

شارك مقر مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان (فعالية عروس الباحة 1442)، وتمثلت المشاركة في توزيع الهدايا على الزوار والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال.

ويعمل المركز بسرية تامة عند تلقي معلومات المتصل ويقوم بأخذ كل معلومة بمحمل الجدية والعمل مبكراً على مواجهة كل ما يمس أمن الوطن والمواطن .

ويدعو مركز العمليات كل من يلاحظ أي تصرف مشبوه من أي شخص التواصل مع الرقم 990 والذي بدوره يقوم بتلقي البلاغ والتعامل معه .

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
02:17 PM

شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة

بتوزيع الهدايا والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
301

شارك مقر مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان (فعالية عروس الباحة 1442)، وتمثلت المشاركة في توزيع الهدايا على الزوار والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال.

ويعمل المركز بسرية تامة عند تلقي معلومات المتصل ويقوم بأخذ كل معلومة بمحمل الجدية والعمل مبكراً على مواجهة كل ما يمس أمن الوطن والمواطن .

ويدعو مركز العمليات كل من يلاحظ أي تصرف مشبوه من أي شخص التواصل مع الرقم 990 والذي بدوره يقوم بتلقي البلاغ والتعامل معه .

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