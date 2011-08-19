النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 877 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بايدن": "طالبان" لم تتغير ولا بد من الضغط عليها لتعديل سلوكها

اعتبر أن خطر سوريا وشرق أفريقيا على بلاده أكبر من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس): "إن حركة طالبان لم تغير سلوكها، وعليها أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها".

ودعا "بايدن" إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية دولية على "طالبان" لإجبارها على تغيير سلوكها، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الخطر على الولايات المتحدة من سوريا وشرق إفريقيا أكبر بكثير من أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بايدن": "طالبان" لم تتغير ولا بد من الضغط عليها لتعديل سلوكها
سبق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس): "إن حركة طالبان لم تغير سلوكها، وعليها أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها".

ودعا "بايدن" إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية دولية على "طالبان" لإجبارها على تغيير سلوكها، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الخطر على الولايات المتحدة من سوريا وشرق إفريقيا أكبر بكثير من أفغانستان.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
03:50 PM

"بايدن": "طالبان" لم تتغير ولا بد من الضغط عليها لتعديل سلوكها

اعتبر أن خطر سوريا وشرق أفريقيا على بلاده أكبر من أفغانستان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,538

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس): "إن حركة طالبان لم تغير سلوكها، وعليها أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها".

ودعا "بايدن" إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية دولية على "طالبان" لإجبارها على تغيير سلوكها، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الخطر على الولايات المتحدة من سوريا وشرق إفريقيا أكبر بكثير من أفغانستان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,899
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,468

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة