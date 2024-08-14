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"تعليم بيشة": حركة النقل الداخلي الأسبوع المقبل

"السبيعي": تلبية الرغبات وفق الاحتياج والمفاضلة

أعلن المتحدث باسم "‫تعليم بيشة"، ناجي بن عايش السبيعي، أن إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات سيصدر الأسبوع المقبل‏، حيث يتواصل العمل لتلبية جميع الرغبات وفق الاحتياج والمفاضلة.

وقال "السبيعي": نظراً لكثرة تساؤلات الزملاء والزميلات عن موعد إعلان حركة النقل الداخلي بـ"تعليم بيشة"، فإننا نؤكد أن العمل يجري بشكل مستمر ومتأنٍ لتلبية رغبات الجميع وفق الاحتياج والمفاضلة وستعلن نتيجة ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم بيشة": حركة النقل الداخلي الأسبوع المقبل
سبق

أعلن المتحدث باسم "‫تعليم بيشة"، ناجي بن عايش السبيعي، أن إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات سيصدر الأسبوع المقبل‏، حيث يتواصل العمل لتلبية جميع الرغبات وفق الاحتياج والمفاضلة.

وقال "السبيعي": نظراً لكثرة تساؤلات الزملاء والزميلات عن موعد إعلان حركة النقل الداخلي بـ"تعليم بيشة"، فإننا نؤكد أن العمل يجري بشكل مستمر ومتأنٍ لتلبية رغبات الجميع وفق الاحتياج والمفاضلة وستعلن نتيجة ذلك خلال الأسبوع المقبل.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
01:52 PM

"تعليم بيشة": حركة النقل الداخلي الأسبوع المقبل

"السبيعي": تلبية الرغبات وفق الاحتياج والمفاضلة

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سعود الدعجاني - بيشة
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أعلن المتحدث باسم "‫تعليم بيشة"، ناجي بن عايش السبيعي، أن إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات سيصدر الأسبوع المقبل‏، حيث يتواصل العمل لتلبية جميع الرغبات وفق الاحتياج والمفاضلة.

وقال "السبيعي": نظراً لكثرة تساؤلات الزملاء والزميلات عن موعد إعلان حركة النقل الداخلي بـ"تعليم بيشة"، فإننا نؤكد أن العمل يجري بشكل مستمر ومتأنٍ لتلبية رغبات الجميع وفق الاحتياج والمفاضلة وستعلن نتيجة ذلك خلال الأسبوع المقبل.

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