النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي

تترقب جماهير نادي النصر، مواجهة فريقها الكروي الأول أمام تراكتور في مباراة دور الـ 16 بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا.

المواجهة يقودها تحكيمياً الحكم الكوري الجنوبي كيم دونغ والذي سبق له قيادة 5 مواجهات لنادي ⁧‫تراكتور‬⁩، إذ لم يحققوا أي انتصار حيث تلقوا الهزيمة في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين .

واعترف مدرب تراكتور فيروز كريمي بأن النصر هو خصم قوي جداً لفريقه بسبب تعاقدات النادي من اللاعبين الأجانب الذين وصفهم بالعالميين .

في حين وصف المدرب وضع فريقه بالصعب، حيث قال: لم نتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصیفیّة بسبب الديون".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي
سبق

تترقب جماهير نادي النصر، مواجهة فريقها الكروي الأول أمام تراكتور في مباراة دور الـ 16 بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا.

المواجهة يقودها تحكيمياً الحكم الكوري الجنوبي كيم دونغ والذي سبق له قيادة 5 مواجهات لنادي ⁧‫تراكتور‬⁩، إذ لم يحققوا أي انتصار حيث تلقوا الهزيمة في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين .

واعترف مدرب تراكتور فيروز كريمي بأن النصر هو خصم قوي جداً لفريقه بسبب تعاقدات النادي من اللاعبين الأجانب الذين وصفهم بالعالميين .

في حين وصف المدرب وضع فريقه بالصعب، حيث قال: لم نتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصیفیّة بسبب الديون".

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:32 PM

قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
676

تترقب جماهير نادي النصر، مواجهة فريقها الكروي الأول أمام تراكتور في مباراة دور الـ 16 بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا.

المواجهة يقودها تحكيمياً الحكم الكوري الجنوبي كيم دونغ والذي سبق له قيادة 5 مواجهات لنادي ⁧‫تراكتور‬⁩، إذ لم يحققوا أي انتصار حيث تلقوا الهزيمة في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين .

واعترف مدرب تراكتور فيروز كريمي بأن النصر هو خصم قوي جداً لفريقه بسبب تعاقدات النادي من اللاعبين الأجانب الذين وصفهم بالعالميين .

في حين وصف المدرب وضع فريقه بالصعب، حيث قال: لم نتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصیفیّة بسبب الديون".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,643
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,627
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,999

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة