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بالفيديو.. أهالي تبوك يرسمون بأضواء هواتفهم لوحة بديعة في استقبال الملك سلمان

ازدانت بها سماء مدينة الملك خالد الرياضية

نشر مواطنون سعوديون عبر حساباتهم في موقع يوتيوب مقاطع فيديو عدة مأخوذة من قناة "الإخبارية"، توثق رسم أهالي منطقة تبوك بأضواء هواتفهم لوحة بديعة، ازدانت بها سماء مدينة الملك خالد الرياضية خلال حفل استقبالهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم (الاثنين) بمناسبة زيارته التاريخية إلى المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان الملك سلمان قد وصل إلى منطقة تبوك في وقت سابق مساء اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله – حفظه الله - إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أهالي تبوك يرسمون بأضواء هواتفهم لوحة بديعة في استقبال الملك سلمان
سبق

نشر مواطنون سعوديون عبر حساباتهم في موقع يوتيوب مقاطع فيديو عدة مأخوذة من قناة "الإخبارية"، توثق رسم أهالي منطقة تبوك بأضواء هواتفهم لوحة بديعة، ازدانت بها سماء مدينة الملك خالد الرياضية خلال حفل استقبالهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم (الاثنين) بمناسبة زيارته التاريخية إلى المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان الملك سلمان قد وصل إلى منطقة تبوك في وقت سابق مساء اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله – حفظه الله - إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
10:44 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:03 PM

بالفيديو.. أهالي تبوك يرسمون بأضواء هواتفهم لوحة بديعة في استقبال الملك سلمان

ازدانت بها سماء مدينة الملك خالد الرياضية

A A A
محمد صبح - الرياض
0
3,027

نشر مواطنون سعوديون عبر حساباتهم في موقع يوتيوب مقاطع فيديو عدة مأخوذة من قناة "الإخبارية"، توثق رسم أهالي منطقة تبوك بأضواء هواتفهم لوحة بديعة، ازدانت بها سماء مدينة الملك خالد الرياضية خلال حفل استقبالهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم (الاثنين) بمناسبة زيارته التاريخية إلى المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان الملك سلمان قد وصل إلى منطقة تبوك في وقت سابق مساء اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله – حفظه الله - إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

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