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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الأمريكي

خلال لقاء بالرياض اليوم بحثا خلاله مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

وزير الخارجية السفير الأمريكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الأمريكي
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
04:33 PM

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الأمريكي

خلال لقاء بالرياض اليوم بحثا خلاله مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

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