النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

افتراضيًّا.. هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد أعمال دورتها الـ17

خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري

تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها العادية السابعة عشرة في مقرها بجدة، خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري افتراضيًّا.

وسيشهد حضور أعمال الدورة ، أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور سعيد الغفلي، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن خبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة.

ويشمل جدول أعمال هذه الدورة قضايا تَهمُّ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في المنظمة، وما تتعرض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند من انتهاكات، بجانب استعراض أوضاع حقوق الإنسان المكفولة للأقليات المسلمة في ميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبقية أنحاء العالم.

وستَعقد الهيئةُ الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، الإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، كما ستُتَّخذ قرارات بشأن خطة عمل الهيئة في هذه المجالات المختلفة، فيما ستناقش حقوق إحدى أضعف شرائح المجتمع: تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
افتراضيًّا.. هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد أعمال دورتها الـ17
سبق

تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها العادية السابعة عشرة في مقرها بجدة، خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري افتراضيًّا.

وسيشهد حضور أعمال الدورة ، أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور سعيد الغفلي، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن خبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة.

ويشمل جدول أعمال هذه الدورة قضايا تَهمُّ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في المنظمة، وما تتعرض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند من انتهاكات، بجانب استعراض أوضاع حقوق الإنسان المكفولة للأقليات المسلمة في ميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبقية أنحاء العالم.

وستَعقد الهيئةُ الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، الإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، كما ستُتَّخذ قرارات بشأن خطة عمل الهيئة في هذه المجالات المختلفة، فيما ستناقش حقوق إحدى أضعف شرائح المجتمع: تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
04:45 PM

افتراضيًّا.. هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد أعمال دورتها الـ17

خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
213

تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها العادية السابعة عشرة في مقرها بجدة، خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري افتراضيًّا.

وسيشهد حضور أعمال الدورة ، أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور سعيد الغفلي، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن خبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة.

ويشمل جدول أعمال هذه الدورة قضايا تَهمُّ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في المنظمة، وما تتعرض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند من انتهاكات، بجانب استعراض أوضاع حقوق الإنسان المكفولة للأقليات المسلمة في ميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبقية أنحاء العالم.

وستَعقد الهيئةُ الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، الإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، كما ستُتَّخذ قرارات بشأن خطة عمل الهيئة في هذه المجالات المختلفة، فيما ستناقش حقوق إحدى أضعف شرائح المجتمع: تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,470
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,772

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة