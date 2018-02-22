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بعد ضبط "شبكة الخادمات الهاربات".. إحالة 572 مخالفاً بجدة للترحيل

حملة شرطية تتواصل بتعاون المعنيين تحقيقـاً لبرنامج "وطـن بلا مخالف"

أحالت شرطة محافظة جدة، اليوم، 572 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل إلى إدارة الترحيل؛ لاستكمال إجراءات إبعادهم عن البلاد وفق الأنظمة.

وكانت شرطة محافظة جدة، قد شنّت، مساء أمس، حملة دهم على أحياء الكندرة والثغر والنزهة، وعُثر على شبكة خادمات هاربات من شرق آسيا يسكنّ مبنى بحي الثغر بجنوب المحافظة، وقُبض عليهن.

قاد الحملة ميدانياً مدير الشرطة العميد محمد الوذيناني، ومساعده العميد هاشم الجهني، فيما شارك البحث الجنائي والطورائ والدوريات الأمنية وأمن المهمات والمرور والمجاهدين والدفاع المدني والهلال الأحمر وأمانة محافظة جدة ومكتب العمل ووزارة التجاره وشركة الكهرباء.

وأكدت شرطة جدة أنها ستواصل حملاتها الأمنية؛ من أجل تحقيق برنامج "وطن بلا مخالف".

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بعد ضبط "شبكة الخادمات الهاربات".. إحالة 572 مخالفاً بجدة للترحيل
سبق

أحالت شرطة محافظة جدة، اليوم، 572 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل إلى إدارة الترحيل؛ لاستكمال إجراءات إبعادهم عن البلاد وفق الأنظمة.

وكانت شرطة محافظة جدة، قد شنّت، مساء أمس، حملة دهم على أحياء الكندرة والثغر والنزهة، وعُثر على شبكة خادمات هاربات من شرق آسيا يسكنّ مبنى بحي الثغر بجنوب المحافظة، وقُبض عليهن.

قاد الحملة ميدانياً مدير الشرطة العميد محمد الوذيناني، ومساعده العميد هاشم الجهني، فيما شارك البحث الجنائي والطورائ والدوريات الأمنية وأمن المهمات والمرور والمجاهدين والدفاع المدني والهلال الأحمر وأمانة محافظة جدة ومكتب العمل ووزارة التجاره وشركة الكهرباء.

وأكدت شرطة جدة أنها ستواصل حملاتها الأمنية؛ من أجل تحقيق برنامج "وطن بلا مخالف".

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:45 PM

بعد ضبط "شبكة الخادمات الهاربات".. إحالة 572 مخالفاً بجدة للترحيل

حملة شرطية تتواصل بتعاون المعنيين تحقيقـاً لبرنامج "وطـن بلا مخالف"

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عبدالله الراجحي - جدة
2
5,823

أحالت شرطة محافظة جدة، اليوم، 572 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل إلى إدارة الترحيل؛ لاستكمال إجراءات إبعادهم عن البلاد وفق الأنظمة.

وكانت شرطة محافظة جدة، قد شنّت، مساء أمس، حملة دهم على أحياء الكندرة والثغر والنزهة، وعُثر على شبكة خادمات هاربات من شرق آسيا يسكنّ مبنى بحي الثغر بجنوب المحافظة، وقُبض عليهن.

قاد الحملة ميدانياً مدير الشرطة العميد محمد الوذيناني، ومساعده العميد هاشم الجهني، فيما شارك البحث الجنائي والطورائ والدوريات الأمنية وأمن المهمات والمرور والمجاهدين والدفاع المدني والهلال الأحمر وأمانة محافظة جدة ومكتب العمل ووزارة التجاره وشركة الكهرباء.

وأكدت شرطة جدة أنها ستواصل حملاتها الأمنية؛ من أجل تحقيق برنامج "وطن بلا مخالف".

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