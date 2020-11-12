الاحتلال الإسرائيلي يعثر على جندي مفقود ميتًا قرب القدس

يحقّق في ملابسات مقتله بعد اختفائه الثلاثاء الماضي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جندي فُقد هذا الأسبوع ميتًا بالقرب من القدس المحتلة، اليوم (الخميس).

وذكر جيش الاحتلال في بيان أوردته "رويترز" أنه عثر على جثة الجندي بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية بين الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وأضاف أنه يحقق في ملابسات مقتل الجندي بالتعاون مع شرطة الاحتلال.

وأشار إلى أن الجندي فقد الثلاثاء الماضي.