النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لم يُصَلِّ العيد.. "صلاح" يشن هجومًا لاذعًا على الصحفيين المصريين

تجمّع أهالي قريته مَنَعه من الخروج.. والأمن يغلق الشارع المؤدي لمنزله

شن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الأربعاء، هجومًا لاذعًا على وسائل الإعلام المحلية؛ بسبب تعرضه للحصار داخل منزل أسرته في محافظة الغربية شمالي البلاد.

وغرّد صلاح على حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، دا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد مَنَع تجمع أهالي قرية نجريج (مسقط رأس صلاح) اللاعب من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية؛ فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

ويقضي محمد صلاح إجازة العيد برفقة عائلته في مسقط رأسه بقرية نجريج، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن قوات الأمن قررت إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل صلاح؛ خوفًا من تزايد الحشود أمام منزل اللاعب.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن صلاح وصل قريته، الثلاثاء، وتناول الإفطار مع عائلته، واستقبل عددًا من معجبيه الذين هنّأوه بفوزه ببطولة أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لم يُصَلِّ العيد.. "صلاح" يشن هجومًا لاذعًا على الصحفيين المصريين
سبق

شن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الأربعاء، هجومًا لاذعًا على وسائل الإعلام المحلية؛ بسبب تعرضه للحصار داخل منزل أسرته في محافظة الغربية شمالي البلاد.

وغرّد صلاح على حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، دا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد مَنَع تجمع أهالي قرية نجريج (مسقط رأس صلاح) اللاعب من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية؛ فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

ويقضي محمد صلاح إجازة العيد برفقة عائلته في مسقط رأسه بقرية نجريج، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن قوات الأمن قررت إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل صلاح؛ خوفًا من تزايد الحشود أمام منزل اللاعب.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن صلاح وصل قريته، الثلاثاء، وتناول الإفطار مع عائلته، واستقبل عددًا من معجبيه الذين هنّأوه بفوزه ببطولة أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:09 AM

لم يُصَلِّ العيد.. "صلاح" يشن هجومًا لاذعًا على الصحفيين المصريين

تجمّع أهالي قريته مَنَعه من الخروج.. والأمن يغلق الشارع المؤدي لمنزله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
12,297

شن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الأربعاء، هجومًا لاذعًا على وسائل الإعلام المحلية؛ بسبب تعرضه للحصار داخل منزل أسرته في محافظة الغربية شمالي البلاد.

وغرّد صلاح على حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، دا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد مَنَع تجمع أهالي قرية نجريج (مسقط رأس صلاح) اللاعب من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية؛ فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

ويقضي محمد صلاح إجازة العيد برفقة عائلته في مسقط رأسه بقرية نجريج، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن قوات الأمن قررت إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل صلاح؛ خوفًا من تزايد الحشود أمام منزل اللاعب.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن صلاح وصل قريته، الثلاثاء، وتناول الإفطار مع عائلته، واستقبل عددًا من معجبيه الذين هنّأوه بفوزه ببطولة أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,323
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,156
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,292
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,925

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة