"وقار" تنظّم محاضرة "إحسان" للتركيز على حقوق كبار السن

ضمن فعاليات حملة توعوية بعنوان "أكرموا كبارنا"

تنظّم الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، محاضرة علمية لمدة ساعتين بعنوان "إحسان"، في السابعة من مساء غد السبت، 12 شوال 1440هـ، الموافق 15 يونيو 2019م، بمركز الملك سلمان الاجتماعي.

تأتي المحاضرة ضمن مشاركة الجمعية في احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن.

وتناقش المحاضرة محاور عدة، تتعلق بحقوق كبار السن نفسياً وقانونياً، حيث تتناول نورة عبدالله الأحمري؛ أخصائية نفسية ببرنامج الأمان الأُسري الوطني لمحة عامة عن كبار السن "عالمياً ومحلياً"، وتستعرض مفاهيم العنف، والصحة النفسية لدى كبار السن، وطرق الوقاية من العنف، وتعزيز الصحة النفسية لديهم.

وتركز أسيل عبدالإله أبابطين؛ مستشارة قانونية ببرنامج الأمان الأُسري الوطني، على البُعد القانوني، حيث تستعرض نظام حقوق كبار السن، ونظام العقوبة المحددة في جرائم عقوق الوالدين، وطرق العمل على قضايا عقوق الوالدين.

وتعقد هذه المحاضرة ضمن حملة توعوية كبرى، تنفّذها الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، بعنوان "أكرموا كبارنا"، برعاية "مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية"، لدعم وتعزيز قضايا كبار السن، ومساندتهم، وتوعية المجتمع بحقوقهم، وتوفير الحماية الكاملة لهم، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 شوال 1440هـ الموافق 14 إلى 16 يونيو 2019م، حيث تشمل عدة فعاليات مختلفة.