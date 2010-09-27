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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بإطلاق للرصاص في ولاية أيوا الأمريكية

خلاف داخل مبنى أعضاء نوادي الدراجات النارية والشرطة بدأت في التحقيق

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، في إطلاق للرصاص، وقع يوم أمس السبت في مبنى بوسط مدينة واترلو، بولاية أيوا في الولايات المتحدة.

وقال قائد شرطة المدينة جويل فيتزجيرالد، في مؤتمر صحفي، بثته القنوات التلفزيونية المحلية: "توفي شخص واحد متأثرًا بجراحه".

وبحسب "روسيا اليوم" أضاف فيتزجيرالد القول، أن "11 آخرين أصيبوا بجروح بينهم ثمانية بأعيرة نارية". وذكر أن أحد المصابين في حالة خطيرة.

وأشار قائد الشرطة، إلى أن سبب إطلاق الرصاص يعود إلى وقوع خلاف ما في المبنى؛ حيث يتجمع عادة "أعضاء نوادي الدراجات النارية".

وقال فيتزجيرالد: إن التحقيق جارٍ، ويجري تسجيل إفادات العديد من الشهود.

أمريكا

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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بإطلاق للرصاص في ولاية أيوا الأمريكية
سبق

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، في إطلاق للرصاص، وقع يوم أمس السبت في مبنى بوسط مدينة واترلو، بولاية أيوا في الولايات المتحدة.

وقال قائد شرطة المدينة جويل فيتزجيرالد، في مؤتمر صحفي، بثته القنوات التلفزيونية المحلية: "توفي شخص واحد متأثرًا بجراحه".

وبحسب "روسيا اليوم" أضاف فيتزجيرالد القول، أن "11 آخرين أصيبوا بجروح بينهم ثمانية بأعيرة نارية". وذكر أن أحد المصابين في حالة خطيرة.

وأشار قائد الشرطة، إلى أن سبب إطلاق الرصاص يعود إلى وقوع خلاف ما في المبنى؛ حيث يتجمع عادة "أعضاء نوادي الدراجات النارية".

وقال فيتزجيرالد: إن التحقيق جارٍ، ويجري تسجيل إفادات العديد من الشهود.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
10:55 AM

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بإطلاق للرصاص في ولاية أيوا الأمريكية

خلاف داخل مبنى أعضاء نوادي الدراجات النارية والشرطة بدأت في التحقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، في إطلاق للرصاص، وقع يوم أمس السبت في مبنى بوسط مدينة واترلو، بولاية أيوا في الولايات المتحدة.

وقال قائد شرطة المدينة جويل فيتزجيرالد، في مؤتمر صحفي، بثته القنوات التلفزيونية المحلية: "توفي شخص واحد متأثرًا بجراحه".

وبحسب "روسيا اليوم" أضاف فيتزجيرالد القول، أن "11 آخرين أصيبوا بجروح بينهم ثمانية بأعيرة نارية". وذكر أن أحد المصابين في حالة خطيرة.

وأشار قائد الشرطة، إلى أن سبب إطلاق الرصاص يعود إلى وقوع خلاف ما في المبنى؛ حيث يتجمع عادة "أعضاء نوادي الدراجات النارية".

وقال فيتزجيرالد: إن التحقيق جارٍ، ويجري تسجيل إفادات العديد من الشهود.

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