انتشال جثة طفل سقط في مستنقع في مركز ثريبان العوامر

أعلن الدفاع المدني انتشال فرق الدفاع المدني في العرضيات جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد سقوطه في مستنقع مائي بمركز ثريبان العوامر جنوب منطقة مكة المكرمة.
وسأل الدفاع المدني الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
أعلن الدفاع المدني انتشال فرق الدفاع المدني في العرضيات جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد سقوطه في مستنقع مائي بمركز ثريبان العوامر جنوب منطقة مكة المكرمة.
وسأل الدفاع المدني الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
الدفاع المدني العرضيات
أعلن الدفاع المدني انتشال فرق الدفاع المدني في العرضيات جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد سقوطه في مستنقع مائي بمركز ثريبان العوامر جنوب منطقة مكة المكرمة.
وسأل الدفاع المدني الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
أعلن الدفاع المدني انتشال فرق الدفاع المدني في العرضيات جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد سقوطه في مستنقع مائي بمركز ثريبان العوامر جنوب منطقة مكة المكرمة.
وسأل الدفاع المدني الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.